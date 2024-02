Strage di Cutro: Anniversario del Naufragio con 94 vittime migranti

Un anno fa, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, si è verificata una delle tragedie più gravi nel Mediterraneo con il naufragio di un caicco partito dalla Turchia davanti alle coste di Steccato di Cutro, in Italia. A bordo del caicco viaggiavano 180 migranti, di cui 94 hanno perso la vita in mare. Questo evento ha scosso profondamente l'Italia, generando un'ampia discussione sulle politiche di soccorso e sulla gestione dei flussi migratori. In risposta alla tragedia, il governo Meloni ha introdotto nuove normative volte a inasprire le misure contro gli scafisti responsabili di tali viaggi pericolosi.

La strage di Cutro non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crisi migratoria nel Mediterraneo, che negli ultimi dieci anni ha visto quasi 30.000 persone perdere la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa. Tra gli eventi più tragici si ricorda la strage di Lampedusa del 2013, con 636 vittime in pochi giorni, e il record di morti nel 2016, con 5.136 vittime in tutto il Mediterraneo. Questi dati evidenziano la pericolosità delle rotte migratorie attraverso il mare e la necessità di soluzioni umanitarie e di sicurezza.

Il 25 febbraio 2024, a Crotone, si è tenuto un corteo in memoria delle vittime e dei superstiti del naufragio di Cutro, con la partecipazione dei familiari delle vittime. Il corteo è stato aperto da uno striscione con la scritta: "Mai più stragi di migranti nel Mediterraneo", sottolineando la richiesta di azioni concrete per prevenire future tragedie.

In totale, dal 3 ottobre 2013 al 20 settembre 2023, sono stati registrati 28.800 migranti morti o dispersi nel Mediterraneo, con il 2016 come anno più tragico e il 2020 come anno con il minor numero di vittime.