Strage di Bologna: 43° anniversario e richiesta di chiarezza da parte delle vittime

In occasione della commemorazione per il 43° anniversario della strage di Bologna del 2 agosto, Paolo Bolognesi, il presidente dell'associazione delle vittime, ha rivolto una forte richiesta di chiarezza al governo. Durante l'evento, Bolognesi ha sottolineato come sia stato sconcertante osservare i vari partiti di governo firmare una richiesta per una commissione volta a indagare sull'interessamento estero riguardante le stragi. Questo fatto ha sollevato interrogativi sulle dichiarazioni riguardanti la matrice di destra della strage.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio alle vittime e ha affermato che la strage di Bologna fu opera di matrice neofascista, e che durante i processi sono emerse coperture e ignobili depistaggi da parte di associazioni segrete e agenti infedeli dello Stato.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato al corteo insieme al sindaco Matteo Lepore e altre autorità cittadine e regionali. Durante il corteo, ha ribadito il dovere dello Stato di cercare la verità e coltivare la memoria, affinché la tragedia di Bologna non venga mai dimenticata.

Non tutti sono stati soddisfatti delle parole di Piantedosi. Paolo Bolognesi ha manifestato il proprio disappunto riguardo alla risposta del ministro, chiedendo ulteriori chiarezza e risposte sui documenti dei servizi segreti riguardanti la strage.

Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha reso omaggio alle vittime e ha riconosciuto la gravità dell'attentato terroristico, affermando che rappresenta una delle pagine più buie e dolorose della storia repubblicana.

La commemorazione per il 43° anniversario della strage di Bologna è stata un momento di riflessione e di richiesta di verità e giustizia da parte delle vittime e dei familiari colpiti da quella tragica vicenda. Il ricordo di quelle vittime rimane scolpito nella memoria collettiva del paese, mentre la ricerca della verità completa continua ad essere un dovere per l'Italia democratica.

