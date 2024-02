Tomaso Trussardi attacca Chiara Ferragni su Instagram per dichiarazioni offensive

Tomaso Trussardi ha lanciato un duro attacco contro Chiara Ferragni attraverso il suo profilo Instagram, rispondendo a delle dichiarazioni rilasciate dall'entourage dell'influencer che avevano minimizzato la loro conoscenza reciproca. L'imprenditore ha espresso il suo disappunto per le parole usate dall'ufficio stampa di Ferragni, che aveva descritto il loro incontro come un evento fortuito avvenuto "5/6 anni fa" durante una sfilata di moda, negando di fatto una conoscenza approfondita tra i due.

Trussardi ha sottolineato come le affermazioni di Ferragni siano state offensive e riduttive, non solo nei suoi confronti ma anche rispetto alla storia professionale condivisa tra loro. Ha ricordato come Ferragni frequentasse le sfilate della sua casa di moda da quando era ancora una "bloggerina" emergente, evidenziando quindi una relazione di stima e simpatia professionale che va oltre il semplice incontro casuale descritto dall'entourage dell'influencer.

Questo scontro sui social arriva in un momento particolarmente delicato per Ferragni, che di recente ha affrontato voci di una crisi coniugale con il marito Fedez e ha dovuto gestire le conseguenze di una sanzione dell'Antitrust per una pratica commerciale scorretta legata alla promozione di un pandoro. La risposta di Trussardi, quindi, aggiunge ulteriore tensione alla situazione mediatica che circonda l'influencer.

Le dichiarazioni di Trussardi hanno riacceso i riflettori su una vicenda che sembrava essersi placata, portando nuovamente al centro dell'attenzione mediatica il rapporto tra lui e Ferragni, nonostante le smentite precedenti riguardo a una presunta relazione amorosa tra i due.