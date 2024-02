Amici 2023-2024 Anticipazioni: chi è stato eliminato oggi 25 febbraio?

Nella puntata di Amici del 25 febbraio 2024, trasmessa su Canale 5, si sono verificate importanti eliminazioni e qualificazioni per la fase serale del talent show. Malia è stato eliminato dalla competizione, mentre Lucia, Petit e Mida hanno ottenuto il lasciapassare per il serale, segnando un momento cruciale nel loro percorso all'interno della scuola di "Amici" 2023-2024.

La puntata, registrata nei giorni precedenti, ha visto la partecipazione di 19 allievi, ciascuno sotto la guida dei propri professori, tra cui figure note come Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, ed Emanuel Lo. Tra gli allievi figurano talenti come Matthew, Mew, Stella, Holy Francisco, e molti altri, ognuno con le proprie specializzazioni e aspirazioni.

Gli ospiti della puntata hanno incluso Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Alessandra Amoroso, arricchendo l'episodio con le loro performance e contributi. La presenza di questi artisti ha aggiunto valore all'esperienza dei concorrenti, offrendo loro ispirazione e consigli preziosi per il loro sviluppo artistico.

Per chi non ha potuto assistere alla puntata in diretta, è possibile recuperarla su Mediaset Play grazie alla funzione on demand, garantendo così a tutti i fan del programma di non perdere gli aggiornamenti cruciali relativi a eliminazioni e avanzamenti.

La puntata del 25 febbraio di "Amici" ha segnato un punto di svolta per i concorrenti, con Malia che lascia la competizione e Lucia, Petit e Mida che si avvicinano un passo in più verso la vittoria finale, promettendo ulteriori sviluppi emozionanti nelle prossime puntate del talent show.