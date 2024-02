Omicidio a San Gavino: Arrestato Simone Uras per la morte della madre Maria Atzeni

Una tragedia familiare ha scosso la comunità di San Gavino, nel Sud Sardegna, dove una donna di 77 anni, Maria Atzeni, è stata trovata morta sabato sera, 24 febbraio, nella sua abitazione. Il figlio della vittima, Simone Uras, di 44 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.

Il corpo della donna presentava evidenti segni di percosse. Secondo i primi riscontri, il figlio avrebbe ucciso la madre strangolandola, ma si attende l'autopsia per conferme definitive. Simone Uras, che soffre di problemi psichiatrici, è stato rintracciato dai carabinieri di Villacidro dopo una breve fuga e trasferito nel carcere cagliaritano di Uta.

Il movente del delitto non è ancora chiaro e le indagini sono in corso per fare luce sulla dinamica dell'omicidio.