Omicidio a Roma: Figlio in stato di fermo per la morte della madre 88enne

Nella notte scorsa, un terribile omicidio ha scosso la tranquillità di Roma: una donna anziana di 88 anni è stata brutalmente assassinata dal proprio figlio, un uomo di 59 anni, il quale ha confessato il crimine dopo aver occultato il corpo in un sacco e nascosto tutto in un armadio. Attualmente, l'uomo è detenuto nel carcere di Regina Coeli.

La telefonata al numero di emergenza 112 è giunta alle autorità poco prima delle 2 del mattino. Seguendo le istruzioni fornite dall'omicida, i carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere sono intervenuti in via Pietro Gasparri, nel quartiere Primavalle.

All'interno dell'appartamento, precisamente nell'armadio della camera da letto, i carabinieri hanno fatto la macabra scoperta del cadavere della donna, chiuso in un sacco. Gli ufficiali del luogo hanno immediatamente chiamato il medico legale, il magistrato di turno e i Carabinieri del Nucleo Investigativo per eseguire i rilievi necessari. La chiamata al 112, secondo le informazioni fornite dall'Ansa, è avvenuta poco prima delle 2 del 30 settembre.

Il quartiere dove si è consumato questo orribile atto si trova delimitato da via Boccea, via Pineta Sacchetti e via di Torrevecchia, ed è situato su un altopiano un tempo occupato dalla vasta Tenuta di Primavalle, appartenente al Capitolo di San Pietro.

Le indagini indicano che il movente potrebbe essere legato a pagamenti insoluti del figlio col condominio, ammontanti a circa 3000 euro, e alla paura che la madre potesse scoprire questa situazione finanziaria difficile. L'anziana vittima ha subito tre coltellate alla schiena, inflitte improvvisamente dal figlio. Emergono dettagli sulla vita condivisa, dove l'uomo non lavorava e dipendeva interamente dalla pensione della madre.

