Da noi... a ruota libera, ospiti del 25 febbraio 2024: Valeria Marini e Alba Parietti tra i protagonisti

La puntata di "Da noi... a ruota libera" del 25 febbraio 2024, condotta da Francesca Fialdini su Rai 1, vede la partecipazione di ospiti di spicco come Valeria Marini e Alba Parietti. Il programma, noto per le sue storie di rinascita e emancipazione, offre momenti di gioco e spettacolo, creando un'atmosfera intima e coinvolgente. Tra gli ospiti figurano anche Daniela Ferolla, attualmente alla guida di "UnoMattina", e Stefano Caccavari, giovane calabrese riconosciuto Cavaliere della Repubblica per aver riportato in vita l'ultimo mulino con macina a pietra nella sua terra. La trasmissione è disponibile in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Valeria Marini e Alba Parietti, dopo la loro esibizione nel brano "Siamo donne" durante "Tale e Quale Sanremo", tornano a catturare l'attenzione del pubblico televisivo. La loro performance, vestendo i panni di Jo Squillo e Sabrina Salerno, è stata definita un cult istantaneo.