Illinois: 18enne si ubriaca con gli amici e scompare, muore assiderato 

Akul Dhawan, uno studente 18enne di origini indiane frequentante la University of Illinois Urbana-Champaign, è tragicamente deceduto a causa di ipotermia dopo una serata trascorsa con gli amici. La sera del 20 gennaio, Dhawan aveva partecipato a un evento al Canopy Club con i suoi amici, per poi proseguire la serata lungo Green Street. Nonostante gli sforzi dei suoi amici e del personale di un locale che avevano tentato di farlo rientrare a casa sicuro, rifiutando due corse in taxi, Dhawan è scomparso nella notte. Le sue tracce si sono perse e il suo telefono ha smesso di rispondere alle chiamate.

La polizia dell'Università dell'Illinois ha fornito aggiornamenti sulle indagini, confermando che Dhawan è stato trovato morto nel campus quasi 10 ore dopo che le autorità erano state allertate. Nonostante le ricerche e l'analisi dei filmati di sicurezza, Dhawan è stato dichiarato morto poco dopo il ritrovamento. La polizia ha escluso il coinvolgimento di atti scorretti e ha indicato l'ipotermia come causa probabile della morte.

Questa tragedia sottolinea l'importanza della sicurezza e della responsabilità durante le uscite notturne, specialmente in condizioni climatiche avverse. La comunità universitaria e la famiglia di Dhawan sono in lutto per la perdita di un giovane studente promettente.