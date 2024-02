La serie Galaxy Book4 e i nuovi notebook Samsung dotati di AI

La serie Galaxy Book4, i nuovi notebook Samsung dotati di AI, sarà disponibile a livello globale a partire dal 26 febbraio

La serie Samsung Galaxy Book4 è l’ideale per tutti coloro che desiderano un’esperienza d’uso del PC sempre più intelligente, connessa e sicura.

Samsung ha annunciato oggi la disponibilità dei nuovi Galaxy Book4 in alcuni paesi selezionati a partire dal 26 febbraio. La più recente linea di notebook premium di Samsung offre esperienze intelligenti e potenti che combinano prestazioni altamente performanti, un vivido display touchscreen e una connettività avanzata.

La serie Galaxy Book4, composta da Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 360, è stata lanciata in Corea il 2 gennaio e ha registrato un interesse record, superando di 1,5 volte il risultato della prima settimana di vendita della serie Galaxy Book3 lanciata lo scorso anno.

“Siamo entusiasti che gli utenti possano testare l'intelligenza, la connettività e la produttività rese disponibili dalla serie Galaxy Book4, che porta la nostra linea di computer di fascia premium a un livello superiore”, ha dichiaratoTM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.“La serie Galaxy Book4 è in grado di offrire le potenti prestazioni e la connettività multi-device che i consumatori cercano in un notebook di alta qualità nel mercato odierno”.

La serie Galaxy Book4 mette a disposizione dell’utente una produttività intelligente supportata da solide prestazioni hardware. Galaxy Book4 Ultra è dotato del nuovo processore Intel® Core™ Ultra 9/7, che unisce CPU, GPU e una nuova NPU, nonché di una maggiore sicurezza grazie al nuovo chip Samsung Knox, che consente di proteggere separatamente i dati sensibili del sistema.

Ogni esperienza su Galaxy Book4 Ultra e Galaxy Book4 Pro prende vita grazie al display touchscreen Dynamic AMOLED 2X che offre un contrasto netto e colori vividi. L'incredibile esperienza visiva è garantita anche in piena luce grazie alla funzione Vision Booster, per il miglioramento automatico della luminosità, e alla tecnologia antiriflesso, in grado di migliorare la visione ridicendo i riflessi luminosi.

Forte dell'eredità della linea Galaxy Book di Samsung, la serie Galaxy Book4 è dotata dell'esclusiva Galaxy Connected Experience, che consente agli utenti di rimanere sempre connessi ai propri dispositivi Samsung Galaxy. Da Secondo Schermo che consente di utilizzare il tablet come monitor, a Controllo Multiplo che permette di spostare facilmente i file da un dispositivo all'altro utilizzando il mouse e il touchpad del notebook Galaxy Book4, gli utenti potranno beneficiare di funzioni che massimizzano la produttività e la creatività. Tutte queste funzionalità sono racchiuse in un design sottile e leggero che consente agli utenti di disporre di prestazioni avanzate ovunque, anche in viaggio.

La serie Galaxy Book4 sarà disponibile a partire dal 26 febbraio in mercati selezionati, tra cui l’Italia, oltre a Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.