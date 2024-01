Samsung e Microsoft insieme per nuove funzionalità alla serie Galaxy Book4

Samsung presenta nuove funzionalità di connettività intelligente per la serie Galaxy Book4 in collaborazione con Microsoft







Samsung ha annunciato recentemente l'uscita della nuova serie Galaxy Book4, la linea di PC più intelligente e potente di sempre. L'ultima serie offre prestazioni intelligenti, maggiore sicurezza e un display vivido e interattivo, il tutto racchiuso in un design ultraportatile.

Samsung ha elevato le prestazioni dei PC e ha collaborato con Microsoft per creare nuove esperienze di connessione senza soluzione di continuità. Adesso, queste esperienze vengono ulteriormente migliorate grazie a nuove funzioni di connettività che rendono la serie Galaxy Book4 più fluida, intelligente e adattabile, rafforzando l'impegno di Samsung e Microsoft nel fornire la migliore esperienza PC possibile.

Sperimentare una connettività multi-dispositivo fluida con Microsoft Copilot

Grazie a funzionalità di intelligenza artificiale smart e intuitive, Microsoft Copilot [i] collega la serie Galaxy Book4 allo smartphone per garantire una sinergia perfetta tra i due dispositivi. Microsoft Copilot consente di trovare, leggere o riepilogare i messaggi di testo dallo smartphone Samsung Galaxy e persino di creare e inviare automaticamente messaggi direttamente dal PC.

Grazie a queste funzionalità, è possibile permettere a Copilot di individuare i ristoranti consigliati dagli amici nei messaggi precedenti, di cercare le recensioni dei clienti sul browser e di inviare un messaggio al proprio partner per invitarlo a cena quella sera, il tutto direttamente dal PC. Senza dover accendere il telefono e aprire ogni singola app, la serie Galaxy Book4 consente di accedere alle funzioni e alle informazioni dello smartphone in modo più rapido e intelligente.

Con Microsoft Copilot è possibile godere di un'esperienza di connettività senza soluzione di continuità tra i dispositivi con la sensazione di utilizzare un solo dispositivo, rendendo la gestione delle attività quotidiane più fluida ed efficiente. Con la progressiva espansione di Microsoft Copilot per gestire un maggior numero di app, l'esperienza di connessione con gli altri dispositivi Samsung Galaxy diventerà sempre più intelligente, efficace e pratica.

Trasforma lo smartphone in una potente fotocamera per PC

La diffusione del lavoro in modalità ibrida significa che le videoconferenze sono diventate la norma per la collaborazione. La serie Galaxy Book4 permette di trasformare la fotocamera del telefono in una webcam per PC, consentendo ad esempio di accedere alle potenti fotocamere degli smartphone Galaxy per le videochiamate su applicazioni di video conferenza come Microsoft Teams.

Grazie all'eccellente qualità dell'immagine, sarà possibile sentirsi pienamente partecipi nei confronti dei colleghi di lavoro e si potrà passare liberamente dalla fotocamera anteriore a quella posteriore con un semplice clic per adattarsi a qualsiasi configurazione . Se si desidera modificare rapidamente l'inquadratura per includere gli altri presenti nella stanza, alzarsi e camminare mentre si parla o anche solo mostrare ai colleghi la vista dalla finestra, la possibilità di cambiare facilmente la telecamera consente di rimanere in movimento e di essere flessibili senza dover adeguare le impostazioni sul PC . È inoltre possibile attivare una serie di funzionalità dallo smartphone alla chiamata, tra cui la sfocatura dello sfondo e l'inquadratura automatica, che aiutano a mettere a fuoco l'immagine in qualsiasi ambiente, sia che si lavori in locali affollati sia che si comunichi dalla sala riunioni di un'azienda .

Questa potente funzionalità di webcam portatile migliora l'esperienza di qualsiasi fotocamera, in modo che gli utenti possano godere di immagini di alta qualità dallo smartphone e allo stesso tempo di una produttività senza limiti sul PC.

Grazie alla stretta e continuativa collaborazione tra Samsung e Microsoft, la serie Galaxy Book4 continuerà a offrire funzionalità sempre più intelligenti.

Inoltre, abbinando il Galaxy Book4 ad altri dispositivi Galaxy oltre agli smartphone è possibile migliorare l'esperienza del PC. Ad esempio, utilizzando il Tab S9 Ultra come monitor per il PC, si massimizza la produttività e la creatività con uno schermo esteso. Con Galaxy Buds2 Pro, il PC offrirà un suono superiore con una latenza ridotta, in modo da poter godere di una qualità di chiamata chiara e nitida o immergersi completamente in un film. Con queste e altre funzionalità, la serie Galaxy Book4 è progettata per offrire la migliore esperienza possibile di utilizzo del PC.

