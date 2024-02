LA MISSIONE DI CONTRA: OPERATION GALUGA INIZIA IL 12 MARZO

DEMO E PREORDER DISPONIBILI ORA

KONAMI e WayForward mostrano un nuovo esplosivo trailer di Contra: Operation Galuga con dettagli sui personaggi giocabili e molto altro!

Konami Digital Entertainment B.V. e WayForward annunciano che Contra: Operation Galuga, l'attesissimo revival della serie di videogiochi che ha definito il genere run-'n'gun, sarà disponibile in digitale dal 12 marzo per Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC Steam.

Per preparare i giocatori all'azione, un'esclusiva demo giocabile di Contra: Operation Galuga è disponibile ora in download nei digital store delle diverse piattaforme. Con un assaggio dei contenuti del primo e del terzo stage e gameplay a 1 - 4 giocatori, la demo, una volta completata, sbloccherà contenuti bonus per il gioco completo.

I preordini digitali per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One sono attivi da oggi, con wishlist disponibile per PlayStation5, PlayStation4 e Steam. La versione fisica sarà lanciata il 26 aprile in EMEA, Limited Run Games annuncerà i preordini fisici per le altre regioni il 1° marzo.