Grande Fratello, Beatrice Luzzi accusa Marco Maddaloni: tenta di distruggermi psicologicamente

Durante la puntata del Grande Fratello trasmessa il 21 febbraio, Beatrice Luzzi ha accusato Marco Maddaloni di aver tentato di distruggerla psicologicamente. L'attrice ha espresso la speranza che Maddaloni venga eliminato dal reality, sostenendo che il suo unico obiettivo sia la vittoria a discapito degli altri concorrenti.

Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha dato spazio a Maddaloni per un chiarimento con Luzzi e altri concorrenti, tra cui Simona Tagli, che ha definito Maddaloni un "burattinaio" che orchestra le dinamiche all'interno della casa.

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni: Scontro al Grande Fratello

Maddaloni ha respinto le accuse, affermando di sentirsi un signore e di non parlare mai male degli altri concorrenti. Ha inoltre rifiutato di scusarsi con Luzzi, nonostante le sollecitazioni di Signorini, sostenendo che non ci fosse motivo per farlo.

In un episodio precedente, durante una gita fuori dalla Casa, Luzzi aveva già rivelato di sentirsi "attaccata dal branco" e aveva criticato Vittorio Menozzi per non averla difesa dalle accuse di Maddaloni, che sosteneva che Luzzi avesse influenzato le scelte di Menozzi all'interno del gioco.

Questo scontro segue un altro incidente in cui Maddaloni, durante una serata a tema Oscar, ha pronunciato parole ritenute inopportune nei confronti di Luzzi, che ha reagito con dispiacere. Nonostante le lacrime dell'attrice, Maddaloni ha continuato a insistere fino all'intervento di Stefano Miele per calmare la situazione.

Inoltre, Luzzi ha espresso sospetti riguardo al televoto, accusando gli autori del Grande Fratello di averlo chiuso anticipatamente per favorire Maddaloni, che era in nomination insieme a lei e a Stefano Miele. Tuttavia, al momento della chiusura del televoto, Maddaloni aveva già ottenuto il 43% dei voti, mentre Miele solo il 10%, rendendo improbabile un ribaltamento delle preferenze.

Le tensioni tra Luzzi e Maddaloni continuano a dividere la Casa e il pubblico del Grande Fratello, con accuse reciproche di strategie e manipolazioni.