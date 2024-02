Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi finalista, Simona Tagli al televoto con altri concorrenti

Nella puntata del Grande Fratello del 26 febbraio, i colpi di scena non sono mancati: Beatrice Luzzi è stata eletta dal pubblico come la prima finalista del reality show. La serata ha visto anche una sorpresa emotiva con l'incontro tra Simona Tagli e sua figlia Giorgia. Dopo un segmento dedicato al rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, la casa è passata alle nomination, che questa volta non nascondevano sorprese o significati nascosti: i nominati andranno direttamente al televoto per l'eliminazione.

I concorrenti che si sono trovati in questa situazione sono stati Simona Tagli, che ha ricevuto il maggior numero di nomination, Federico Massaro, Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni e Paolo Masella. Beatrice Luzzi, essendo già finalista, è stata l'unica a non essere nominabile. Il concorrente che riceverà il minor numero di voti dal pubblico diventerà il primo candidato all'eliminazione nella puntata del 4 marzo, insieme ai concorrenti che saranno nominati nella serata del 28 febbraio.