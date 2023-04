Xbox annuncia la disponibilità di Minecraft Legends

Xbox e Mojang Studios annunciano da oggi la disponibilità di Minecraft Legends per console Xbox Series X|S e Xbox One, per PC Windows e Steam. È possibile anche giocare al titolo su Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per console e PC, oltre che su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 e attraverso il Gaming Hub sulle Smart TV Samsung.

Minecraft Legends è il nuovo RTS (videogioco strategico in tempo reale) di Mojang Studios e Blackbird Interactive in cui i giocatori possono esplorare una terra ricca di biomi rigogliosi e risorse che sono a rischio di un mutamento. L'avvento dei Piglin è iniziato, i player sono chiamati a guidare gli alleati in sfide strategiche per salvare l'Overworld!

Per saperne di più su, è possibile visitare Minecraft.net , guardare il

Altre News per: xboxannunciadisponibilitàminecraftlegends