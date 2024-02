Unisciti a noi in un viaggio verso il vibrante e colorato pianeta alieno di Adelpha, una destinazione quasi magica in attesa di essere esplorata. Immergiti nella sua affascinante flora e fauna, scopri i resti di antiche civiltà e immergiti in uno scenario accattivante. Adelpha potrebbe essere il luogo di vacanza perfetto se non fosse per le forze robotiche d'invasione che il nostro protagonista, l'ex Navy SEAL Cutter Slade, deve affrontare...





Guarda l'ultimo trailer qui: https://youtu.be/IdX_MkqQxmQ

Potenziamenti delle armi, alieni e mostri (che possono anche essere predatori): troverai tutto questo nel prossimo gioco di azione e avventura a mondo aperto Outcast - A New Beginning di Appeal Studio e THQ Nordic ! Gioca nei panni di Cutter Slade, ex Navy SEAL, e guadagna la fiducia dei Talan locali. Partecipa alla guerriglia, ad esempio distruggendo i convogli di munizioni nemici per indebolire le basi e scegliendo liberamente dove lanciare il prossimo attacco, determinando il successo della rivolta di Talan.



Outcast - A New Beginning è sviluppato da Appeal Studios a Charleroi in Belgio e pubblicato da THQ Nordic.



Il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2024 per PC, PlayStation5 e Xbox Series.