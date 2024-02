Texas: trovata morta Audrii Cunningham, l'11enne scomparsa

La comunità del Texas e l'intera America sono in stato di shock dopo il ritrovamento del corpo di Audrii Cunningham, una bambina di 11 anni scomparsa mentre si recava a scuola. La tragica scoperta è avvenuta nel fiume Trinity, come confermato dallo sceriffo della contea di Polk, Byron Lyons. La piccola era scomparsa da cinque giorni, e il suo caso aveva tenuto con il fiato sospeso l'opinione pubblica americana.

Le indagini hanno portato all'arresto di Don Steven McDougal, 42 anni, un amico della famiglia Cunningham. McDougal, che viveva in un caravan nella proprietà della famiglia e che talvolta accompagnava Audrii alla fermata dello scuolabus, è ora sospettato di essere coinvolto nella sua morte. La procuratrice Shelly Sitton ha annunciato che il suo ufficio sta preparando il mandato d'arresto per McDougal, aggiungendo che, a suo avviso, l'uomo merita la pena capitale.

Al momento, le cause della morte della giovane Audrii rimangono ignote, e la comunità attende ulteriori dettagli dalle indagini in corso. La notizia ha suscitato una profonda commozione non solo in Texas ma in tutto il paese, rinnovando il dibattito sulla sicurezza dei bambini e sulle misure di protezione da adottare per prevenire simili tragedie.