Dove si bevono le migliori birre artigianali in Italia?

La birra è una delle bevande più gustose e saporite, perché ne esistono centinaia di produzioni e perché ogni birra ha il suo sapore particolare. Inoltre, può accompagnare ogni tipo di pasto della giornata a parte quello della colazione, anche se in alcune nazioni può essere bevuta sin dal mattino. Generalmente, tuttavia, è a cena o a pranzo e soprattutto durante una serata che è consuetudine bere molta birra, sebbene in estate si preferiscano ormai i cocktail rinfrescanti e di nuova creazione. Tornando alla birra, tuttavia, è risaputo che nella nostra Penisola ci siano le birre commerciali e quelle artigianali. Fra tutti i birrifici italiani quali regioni si sono distinte nel recente evento riminese di Beer & Food Attraction? Ricordiamo che questa manifestazione premia i prodotti artigianali di maggior qualità e che fra i parametri presi in considerazione valgono soprattutto l’aroma e il gusto.

Le birre artigianali: marchio di qualità

Al Beer &Food di Rimini sono state selezionate, per l’appunto, le più meritevoli birre artigianali italiane. Infatti, di fondo, va detto che la birra di produzione nei birrifici ha nettamente più valore di quelle di consumo quotidiano. Per il piacere speziato, per le particolari lavorazioni e per la serie di componenti che possono costituirle, le birre “fatte in casa” si differenziano nettamente dalle altre. Poiché, tuttavia, non sempre è possibile viaggiare o portarsi a casa cassette di birre magari prodotte in parti dell’Italia, è il web che diventa il canale preferenziale per acquistare birre artigianali migliori rispetto a quelle in offerta nei market. E fra l’altro le birre nostrane apportano anche maggior nutrienti preziosi per il nostro corpo rispetto a quelle industriali. Non sarà un caso che proprio il prodotto artigianale è il più apprezzato all’annuale gara degustativa di Rimini.

La Lombardia e il Piemonte: regine delle birre artigianali

Il concorso di Unionbirrai ha analizzato, dunque, 2.227 etichette lo scorso anno e ha decretato che la regione lombarda è quella dove ci sono i birrifici migliori. I birrai lombardi hanno ricevuto ben 35 premi per i loro prodotti fra birre chiare, ambrate e scure. A seguire c’è la seconda posizione del Piemonte che ha raccolto 18 premi fra le bevande prodotte nelle zone di Villar Perosa, Trecate, Graglia, Marentino, Montegioco e Vernate.

Qual è il birrificio migliore in Italia

Nel 2023 il birrificio che ha conquistato da solo ben 4 premi è quello di Crak Brewery e Taproom che è di origine padovana e che si è distinto sia nella categoria American Ipa e sia in quelle affumicate e torbate. La lavorazione della torba riprende, in qualche modo, quella del whisky e dona alla birra un sapore intenso. Non è la prima volta che questo birrificio si distingue per birre particolari. Nel 2021 aveva dato vita alla Giotto, che è una bevanda brassata e creata mescolando una quantità di panettone all’interno del proprio impasto.

Perché bere una birra artigianale

Una birra creata con il gusto del panettone è un prodotto che fa venire l’acquolina in bocca solo all’idea di assaggiarla. Tante birre di produzione nostrana hanno dei sapori particolari e forti che meritano molta più attenzione delle birre più economiche presenti negli scaffali. Sono tanti i motivi per cui si può scegliere di godere di una bevuta di una birra artigianale, addirittura se ne possono citare almeno dieci. Questo per dire che la birra artigianale è un prodotto di qualità, meno dannoso per la salute di quello industriale e assolutamente più godevole.