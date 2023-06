Cocktail estivi rinfrescanti: 3 ricette da provare

L'estate è arrivata e il sole batte forte: è il momento perfetto per gustare un cocktail fresco e rinfrescante. Questi cocktail non solo vi aiuteranno a tenervi freschi, ma vi porteranno anche in un viaggio attraverso la storia e la cultura del mondo dei cocktail. Grazie al volantino Esselunga, disponibile su Kaufino.com, è possibile trovare tutte le offerte speciali sugli ingredienti necessari per creare questi deliziosi cocktail estivi. Non dimenticate di controllare, in anteprima, il volantino Esselunga per le offerte della prossima settimana e il volantino Pepco per trovare altri prodotti utili per la preparazione e presentazione di essi.

Fonte foto: pexels.com

I nostri migliori cocktail per l'estate

Vi presentiamo tre ricette per cocktail salutari e rinfrescanti che potete preparare a casa vostra in pochissimo tempo.

Ad esempio, nel volantino Esselunga potrete trovare frutta fresca e le spezie adatte per aggiungere un tocco di sapore ai vostri cocktail. Mentre, nel volantino Pepco anteprima, troverete una gamma di accessori per la casa, come bicchieri da cocktail e shaker, che renderanno non solo la preparazione, ma anche la preparazione di queste bevande un vero piacere.

Dai un'occhiata a queste fantastiche offerte e inizia a goderti l'estate con le nostre idee cocktail salutari e rinfrescanti.

Mojito al cocco e lime

Il Mojito è un classico cocktail cubano noto per il suo gusto fresco e rinfrescante. La versione al cocco e lime aggiunge un tocco tropicale che vi farà sentire come se foste su una spiaggia dei Caraibi.

50 ml di rum al cocco

Succo di 1 lime

1 cucchiaino di zucchero di canna

Foglie di menta

Acqua di cocco per riempire il bicchiere

Procedimento:

In un bicchiere di larga dimensione, mescolare il succo di lime, lo zucchero di canna e le foglie di menta fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto; Aggiungere il rum al cocco; Riempire il bicchiere con ghiaccio e aggiungere acqua di cocco fino in cima; Mescolare bene e decorare con un rametto di menta.

Acqua aromatizzata al cetriolo e limone

L'acqua aromatizzata è una bevanda altamente idratante che può essere personalizzata con ingredienti a piacere. Il cetriolo e il limone aggiungono un sapore fresco e pulito, perfetto per dissetarsi nelle calde giornate estive.

1 litro di acqua

1 cetriolo

1 limone

Foglie di menta

Procedimento:

Tagliare il cetriolo e il limone a fette sottili; In una brocca, aggiungere l'acqua, le fette di cetriolo, le fette di limone e le foglie di menta; Lasciare in frigorifero per almeno un'ora prima di servire.

Mocktail alla pesca e lavanda

I mocktail sono una fantastica alternativa analcolica ai cocktail tradizionali. Questo mocktail alla pesca e lavanda è dolce, aromatico e incredibilmente rinfrescante.

3 pesche mature

500 ml di acqua

1 cucchiaio di fiori di lavanda essiccati

Miele o sciroppo d'agave a piacere

Procedimento:

Tagliare le pesche a pezzi e metterle in un frullatore; Aggiungere l'acqua e i fiori di lavanda; Frullare fino a ottenere una purea liscia; Passare la purea attraverso un colino per rimuovere i pezzi di lavanda; Aggiungere miele o sciroppo d'agave a piacere; Servire freddo.

Non dimenticate di controllare l'anteprima del volantino Esselunga e il volantino Pepco prima di preparare questi cocktail, entrambi comodamente consultabili sul portale Kaufino.com. Troverete molte offerte speciali sugli ingredienti necessari per questi cocktail, così come altri prodotti per rendere l'estate ancora più magica.

Speriamo che queste ricette vi aiutino a rimanere freschi e idratati durante l'estate.

