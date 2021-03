Muore a 14 anni poco prima della DAD : Un malore improvviso!

Una ragazza di 14 anni è stata stroncata da un malore improvviso mentre si preparava ai corsi di istruzione a distanza.

Una ragazza di 14 anni, che frequentava con profitto il primo anno di un liceo a Sansepolcro, pur residente a Monterchi, sempre in provincia di Arezzo, sarebbe morta, secondo le prime notizie, di un malore improvviso poco prima di seguire i corsi di formazione a distanza. La figlia era sola in casa, la madre, una badante rumena, era al lavoro ma, siccome sua figlia non rispondeva al telefono, ha chiesto a un vicino di andare a controllare che fosse tutto a posto: la macabra scoperta è stata fatta dall'uomo che ha immediatamente allertato la madre che è tornata rapidamente a casa per trovare la figlia senza vita nella sua camera da letto. Purtroppo gli operatori sanitari del 118, allertati dalla donna, non hanno potuto fare niente per la giovanissima studentessa.

La piccola comunità di Monterchi è sconvolta

La figlia, figlia unica, viveva sola con la madre, una rumena di 46 anni che lavora come badante. A prima vista sembrerebbe che si tratti di una morte naturale, ma solo l'autopsia, che verrà eseguita all'Ospedale Gruccia di Montevarchi, potrà confermarlo.

La morte della quattordicenne ha lasciato sgomenta la piccola comunità di Monterchi, dove la ragazza si era ben integrata dopo essersi trasferita con la madre nell'appartamento loro affittato dalla famiglia del datore di lavoro della donna.

