AVM è il nuovo official partner di eSERIE A TIM 2024 ed istituisce il premio MVP

La eSerie A TIM 2024 è ripartita alla grande, con due entusiasmanti giornate di Regular Season che hanno visto i ProPlayer delle prime squadre impegnate mettere in campo un grande show.

Lo spettacolo della manifestazione si arricchisce ora ulteriormente, grazie alla presenza di AVM e dei suoi prodotti targati FRITZ!, nuovo Official Partner della eSerie A TIM 2024, i cui prodotti garantiscono una connessione stabile e veloce, essenziale per un’esperienza di gioco come quella offerta dalla competizione.

Grazie all'accordo siglato con Infront, advisor commerciale della eSerie A TIM, AVM potrà promuovere il proprio marchio ad un pubblico esportivo, sempre alla ricerca dei migliori prodotti per alimentare la propria passione, proprio come i FRITZ!.

Ma le sinergie non finiscono qui. AVM, infatti, istituirà il premio MVP (Most Valuable Player) della eSerie A TIM 2024, che sarà assegnato al giocatore che avrà saputo dimostrare di poter fare la differenza più degli altri.