eSERIE A TIM PES 2021 PRENDE OGGI IL VIA

È finalmente giunta al termine l'attesa per l'avvio dellaeSerie A TIM | eFootball PES 2021. Dopo numerosi eventi online e contenuti di avvicinamento, i players delle 5 squadre che compongono il Group A daranno oggi il via alla competizione.

S.S. Lazio eSports-AS Roma Esports (oggi alle ore 13:00) sarà la partita inaugurale: un'apertura di fuoco col derby capitolino, cui seguiranno Juventus-Spezia Calcio Esports e l'ingresso in scena del Parma Esports. I 5 team si sfideranno tra loro in un girone andata e ritorno che garantirà colpi di scena e spettacolo continuo.

In palio, infatti, non c'è solamente la vittoria del proprio girone: i team composti dai Pro Players e dai giocatori provenienti dal draft si sfideranno per un miglior piazzamento all'interno del tabellone dei Playoff, la fase successiva della competizione.

Ad accompagnarci durante questa prima giornata dieSerie A TIM | eFootball PES 2021 ci saranno le voci dei casters ufficiali Tommaso Lalli, Alvise Zennaro e Gabriele Galbiati. La trasmissione vedrà poi l'ingresso in scena, nella sua seconda parte, di Fjona Cakalli nelle vesti di presentatrice, e di Umberto Frusciano nel ruolo di analyst.

L’appuntamento è per oggi con la diretta alle 13:00 sui canaliYoutubee Twitch della eSerie A TIM, mentre tutte le news, i risultati e le classifiche per seguire la competizione saranno disponibili sul sito https://eserieatim.legaseriea. it/pes/it

