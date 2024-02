Sky Media rivoluziona la propria struttura organizzativa: Fabio Milone a capo dell’area Performance & Process Optimization

Sky Media Italia ha annunciato una serie di importanti cambiamenti organizzativi al fine di potenziare le proprie operazioni e migliorare la sinergia tra i vari dipartimenti.

Recentemente, Marco Ravasi è stato designato come Sales Director e Luca Centurioni come Marketing Director. Queste nomine riflettono l’impegno di Sky Media Italia nel reclutare talenti di alto livello per guidare la strategia aziendale.

Inoltre, Giuseppina Violante, Managing Director della concessionaria, ha ampliato il proprio team con l’aggiunta di Fabio Milone (in foto), che assume il ruolo di responsabile dell’area Performance & Process Optimization. Milone, proveniente dall’area Ceo Office di Sky, avrà il compito di ottimizzare i processi operativi e di gestire i ricavi di Sky Media, con particolare attenzione alle attività di Digital Advertising Product.

Un’altra importante modifica è l’integrazione del team di Sales Digital nell’area Sales, guidata da Marco Ravasi. Questa mossa mira a garantire una gestione completa delle attività di vendita su tutti i canali TV (Pay e FTA) della piattaforma.

Infine, nell’ambito dell’area Marketing, diretta da Luca Centurioni, sono state incorporate le Brand Solutions e le attività di Sky Media Digital Marketing, al fine di consolidare e ottimizzare le strategie di marketing dell’azienda.

Questi cambiamenti riflettono l’impegno di Sky Media Italia nel rimanere all’avanguardia nel mercato e nell’offrire soluzioni pubblicitarie efficaci e innovative ai propri clienti.