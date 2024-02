Le piattaforme di e-commerce prosperano in Italia con Amazon in testa

Negli ultimi anni, il panorama dell'e-commerce in Italia ha subito una trasformazione significativa, con un numero crescente di consumatori che si rivolgono alle piattaforme online per le loro esigenze di shopping. Secondo una ricerca di Statista condotta nel 2023, Amazon è emerso come leader indiscusso del mercato italiano dell'e-commerce, intercettando una quota considerevole del traffico desktop.

La popolarità di Amazon è dimostrata anche dalle statistiche di ricerca di promo-codes.it, una piattaforma di sconti e codici promozionali, secondo cui ogni secondo utente italiano ha cercato offerte speciali relative a questa piattaforma, mostrando livelli di interesse record.

Leader unanime del settore

Secondo Statista, nel 2023 Amazon ha rappresentato ben il 40% del traffico desktop nella categoria e-commerce e shopping, consolidando la sua posizione di piattaforma di riferimento per i consumatori italiani. Rispetto ai suoi concorrenti, il dominio di Amazon è evidente, con ebay.it che si assicura la seconda posizione con l'11,18% del traffico desktop.

A prescindere dai metodi con cui altre piattaforme cercano di attirare i clienti, la natura tentacolare dell'offerta di Amazon, che spazia dall'elettronica alla moda, dai libri agli articoli per la casa, ha indubbiamente contribuito alla sua ampia popolarità tra gli acquirenti italiani.

Lo sviluppo è la chiave del successo della piattaforma

Statista rivela una notevole traiettoria di crescita per Amazon in Italia. Nel corso del 2023, la piattaforma vantava circa 35,7 milioni di utenti unici, con un aumento sostanziale rispetto ai dati del 2019, quando il marketplace contava 30,8 milioni di utenti unici. Questa impennata nel coinvolgimento degli utenti evidenzia la capacità della piattaforma di attrarre e mantenere costantemente un pubblico in crescita, dimostrando l'efficacia del modello di business e dell'approccio incentrato sul cliente messo in atto da Amazon.

Le ragioni dell'ascesa di Amazon in Italia possono essere attribuite alla sua esperienza utente di semplice approccio, alla vasta selezione di prodotti, ai servizi di consegna efficienti e alle campagne di sconti. La capacità della piattaforma di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori, unita a funzionalità innovative come Amazon Prime, l'ha posizionata come scelta preferita per gli acquisti online nel Paese.

Mentre il panorama dell'e-commerce in Italia continua a evolversi, è evidente che Amazon sia diventata una potenza nel settore. Le iniziative strategiche dell'azienda e l'approccio incentrato sul cliente non solo hanno consolidato la sua posizione di leadership, ma hanno anche svolto un ruolo fondamentale nel plasmare l'esperienza complessiva dell'e-commerce per i consumatori italiani. Man mano che un numero sempre maggiore di utenti abbraccia la comodità dello shopping online, è probabile che l'influenza di Amazon persista, stabilendo lo standard per le piattaforme di e-commerce in Italia.