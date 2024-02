Morte Kiptum: dal contratto non rispettato alla visita di alcuni imprenditori dalla Cina

Torniamo sulla drammatica morte del detentore del record del mondo di Maratona Kelvin Kiptum. Con il passare dei giorni, si conoscono sempre più informazioni sull’identità delle quattro persone che hanno visitato la casa di Kiptum prima dell’incidente stradale mortale che ha posto fine alla vita del detentore del record mondiale di maratona. Secondo i media keniani si tratta di uomini d’affari di un marchio sportivo cinese, Qiaodan, con il quale Kiptum aveva firmato un contratto da più di 100mila dollari dopo la sua vittoria nella maratona di Valencia nel 2022.

Questi rappresentanti si erano recati in Kenya per rinegoziare il contratto con l’atleta, dato che Kiptum non ne aveva rispettato i termini, come pubblicò... Continua a leggere