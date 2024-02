Splatoon 3 Pass di Espansione: Torre dell'Ordine e Stagione Fresca

In un mondo privo di colori, i giocatori dovranno fare tutto il possibile per scalare la Torre dell'Ordine e illuminare il loro mondo nel DLC per giocatore singolo* di Splatoon 3. Torre dell’Ordine è la seconda ondata del Pass di Espansione di Splatoon 3 per la famiglia di console Nintendo Switch, in arrivo il 22 febbraio.

Non perdere il nuovo Pass di espansione di Splatoon 3 – Trailer panoramico della Torre dell'Ordine (Nintendo Switch) disponibile da oggi.

In Torre dell’Ordine, si gioca nei panni di Numero 8, un residente di Coloropoli che si risveglia in un nuovo "mondo dell'ordine", privo della maggior parte dei colori. Al fianco di un drone che afferma di essere Alga, uno dei membri delle Tenta Cool, Numero 8 deve risalire fino alla cima della Torre dell'Ordine combattendo contro orde di nemici e ostacoli sorprendenti.

Su ogni piano della Torre ci sono obiettivi che cambiano ogni volta che fai un tentativo, e diventano più difficili man mano che sali in alto. Gli obiettivi possono includere la sconfitta dei nemici, la messa in sicurezza di aree specifiche per un determinato periodo di tempo e il superamento di altre sfide che mettono alla prova le abilità. Usa le schede colore che ricevi per personalizzare la tua tavoletta con miglioramenti tra cui una maggiore velocità di fuoco, un aumento dei danni inflitti e altro ancora. Se non riesci a raggiungere la cima, dovrai ricominciare da capo. Tuttavia, le schede colore raccolte verranno convertite in una valuta che può essere scambiata con alcuni potenziamenti permanenti. Questi aggiornamenti potrebbero darti la possibilità di raggiungere la vetta la prossima volta.

Progettato per essere rigiocato più e più volte mentre potenzi Numero 8 con nuove abilità potenti (e colorate), Torre dell’Ordine è un modo divertente e stimolante per far salire di livello le tue abilità a Splatoon, sia per i nuovi arrivati che per i veterani.

Queste abilità dovranno essere affilate perché una nuova "Stagione Fresca" di Splatoon 3 verrà lanciata il 1° marzo. Questa stagione porta con sé nuovi livelli multigiocatore, come il livello di battaglia "Aeroporto Ondabianca" e il livello "Arena Ossoscosso" della Salmon Run, nuove armi come le varianti Sparasole e Repolper e nuovi oggetti aggiuntivi come la Sfera pirotecnica che può essere utilizzata durante gli Splatfest**. Puoi dare un'occhiata al nuovo trailer di Splatoon 3 – Stagione Fresca 2024 (Nintendo Switch) per maggiori dettagli.

Un nuovo trailer per il DLC Splatoon 3: Pass di Espansione – Torre dell’Ordine è stato rilasciato prima del suo lancio il 22 febbraio, rivelando ulteriori dettagli sull'ascesa di Numero 8 sulla Torre dell'Ordine. La prossima "Stagione Fresca" verrà lanciata il 1° marzo, con nuovi livelli, nuove armi e nuovi oggetti.

