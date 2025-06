Annunciato Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2

Nintendo ha annunciato il primissimo spin-off di Splatoon, Splatoon Raiders, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch 2. Nel ruolo di un personaggio chiamato Macchinista, i giocatori partiranno per un’avventura attraverso le misteriose Isole Spirhalite insieme allo splattacolare Trio Triglio.

Il trailer è disponibile QUI

- https://www.youtube.com/watch?v=mGD29maGdsw -

Inoltre, dal 12 giugno un aggiornamento gratuito per Splatoon 3 sarà disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’aggiornamento include la collezione di Splattonia, formata da nuove armi dei marchi BaraS e Car-bon. Ispirate ad armi già presenti nel gioco, queste nuove aggiunte hanno un look tutto nuovo con armi secondarie e speciali differenti. In totale, la collezione include 30 nuovi set di armi. Inoltre, uno degli scenari dello Splatoon originale per Wii U, Periferia urbana, verrà aggiunto alla selezione dei livelli.

E non è tutto, perché verranno anche alzati i limiti di competenza delle armi e i giocatori potranno ottenere nuove spille. Verrà aggiunta l'Energia arma (Serie), una nuova statistica, in Partita anarchica (Serie). Questa statistica terrà traccia dell’efficacia dei giocatori con le varie armi in base al loro rapporto vittorie/sconfitte in battaglia, abbinandoli poi a giocatori con un’energia simile. Questo rende possibile provare nuove armi senza essere svantaggiati, nonché spingersi al limite con le proprie armi preferite.

Inoltre, con questo nuovo aggiornamento chi gioca a Splatoon 3 su Nintendo Switch 2 potrà godersi una grafica più dettagliata e una maggiore fluidità in luoghi come Splatville e la sede del Grand Festival. Il trailer di oggi ha anche confermato che i giocatori di Splatoon 3 potranno divertirsi insieme, sia che utilizzino Nintendo Switch o Nintendo Switch 2.