LUCCA COLLEZIONANDO 2024: CARLO LUCARELLI OSPITE

Lucca Collezionando 2024

si tinge di tutte le sfumature del noir:

Carlo Lucarelli sarà tra gi ospiti di questa edizione

L'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo al Polo Fiere di Lucca







"Questa storia parla di un festival, un festival vintage-pop, che ormai da qualche anno anima la primavera lucchese. È la storia di un pubblico appassionato, di passioni e collezioni, di autori e autrici amati da lettori e lettrici. E di uno scrittore, sceneggiatore, conduttore e autore che con il suo lavoro ci ha mostrato tutte le sfumature del noir e del crimine, tra fatti di cronaca, misteri e indimenticabili personaggi letterari. Inizia il 23 marzo 2024 a Lucca… ma questa è un'altra storia".



Non potevamo che parafrasare gli indimenticabili incipit con cui iniziava le puntate della sua trasmissione "Blu Notte" per annunciare il prossimo ospite di Lucca Collezionando: Carlo Lucarelli sarà tra gli autori della prossima edizione dell'appuntamento primaverile più amato dagli appassionati di collezionismo, fumetto, gioco, e di tutte le forme di divertimento "slow", godute a un ritmo più lento.

Sabato 23 e domenica 24 marzo torna infatti la fiera organizzata da Lucca Crea (società che organizza anche Lucca Comics & Games), in collaborazione con il Comune di Lucca, giunto alla sua settima edizione. E proprio in questa prestigiosa cornice, Carlo Lucarelli ha scelto di presentare Julian, la graphic novel pubblicata da Cut-Up Publishing da lui scritta insieme a Stefano Fantelli, con i disegni di Marcello Mangiantini e i colori di Letizia Castagna. L'autore e l'editore hanno scelto questa cornice per un’anteprima assoluta: il titolo arriverà infatti nelle librerie e negli store online nel mese di giugno.

Un'occasione straordinaria per il pubblico di incontrare l'autore, presente allo stand di Cut-Up Publishing, che con il suo stile unico accompagna alla scoperta di crimini e misteri insoluti che hanno segnato la cronaca degli ultimi decenni; creatore di universi letterari in cui gli stili e i generi si uniscono in una felice connessione, regalando brividi ed emozioni forti.



Anche in questa edizione, Lucca Collezionando si distinguerà per le opportunità offerte al pubblico di godere di una fiera incentrata sull'incontro con ospiti speciali, l'approfondimento, il tempo da trascorrere assaporando fino in fondo le proprie passioni, tramandate di generazione in generazione. Tra i primi ospiti già annunciati, oltre a Carlo Lucarelli anche Daniele Caluri, autore dell'originale poster di questa edizione, e Giancarlo Alessandrini, maestro del fumetto italiano conosciuto in particolare per essere il "papà" visivo di Martin Mystère, di cui è creatore grafico, autore di tutte le copertine e disegnatore principale per un lungo periodo.



Ulteriori novità, ospiti ed eventi saranno annunciati nelle prossime settimane in una vera e propria road to Lucca Collezionando.