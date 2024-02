Farmer's Dynasty 2 coltiva una collaborazione con STIHL

I fan di Farmer's Dynasty hanno motivo di rallegrarsi poiché Toplitz Productions annuncia con orgoglio la sua collaborazione con il rinomato produttore di apparecchiature elettriche STIHL, leader mondiale nelle motoseghe. Questa partnership consente l'implementazione autentica dei prodotti di alta qualità STIHL nel gioco, migliorando il realismo dell'esperienza agricola e artigianale in Farmer's Dynasty 2.

Che si tratti di segare, tagliare, falciare o pulire, con alimentazione a benzina o a batteria: i prodotti STIHL non solo facilitano il lavoro all'aria aperta nella vita reale, ma portano anche nella comunità Farmer's Dynasty 2 una simulazione ancora più autentica della vita rurale. La meticolosa rappresentazione dei prodotti STIHL nel gioco promette un'esperienza di gioco senza precedenti, offrendo ai giocatori l'opportunità di sperimentare la qualità e le prestazioni dei dispositivi reali nel mondo digitale.

Toplitz Productions è entusiasta di questa importante partnership e della fiducia riposta in loro da STIHL. L'integrazione dei prodotti STIHL in Farmer's Dynasty 2 segna un ulteriore passo avanti verso un maggiore realismo e una qualità superiore. Gli appassionati di agricoltura possono aspettarsi una selezione ampliata di strumenti e attrezzature digitali di alta qualità per gestire in modo efficiente le loro fattorie e i loro giardini virtuali.

Stefan Berger, responsabile dello sviluppo aziendale presso Toplitz Productions, è entusiasta della collaborazione: "La comunità di Farmer's Dynasty è composta in gran parte da agricoltori, artigiani e individui che amano lavorare nel tempo libero. Collegare macchinari reali con il mondo digitale dei giochi è un'operazione complemento perfetto: grazie alla collaborazione con STIHL portiamo l'autenticità di utensili di alta qualità nel nostro mondo virtuale e siamo convinti che sarà ancora più piacevole lavorare nel bosco con la rappresentazione realistica di una motosega STIHL o fare manutenzione alla giardino con tosaerba STIHL."

Farmer’s Dynasty 2 uscirà nel corso del 2024, offrendo il gameplay familiare e numerose innovazioni per offrire agli agricoltori ore diverse e rilassanti. Informazioni dettagliate possono essere trovate sulla pagina ufficiale Steam .