A partire dalla settimana scorsa, Google ha unificato i suoi modelli di intelligenza artificiale sotto un unico nome: Gemini. Nelle ultime settimane, il capo di Gemini ha annunciato che l'app sarebbe presto disponibile anche in Asia-Pacifico, America Latina, Africa e nel resto del Nord America. Tuttavia, non ha fornito una data precisa e non ha menzionato l'Europa.

Mentre attendiamo notizie ufficiali, l'approvazione dell'AI Act sembra imminente, prevista per questa settimana. Intanto, pare che l'app Gemini stia già funzionando in Europa. Diversi utenti, infatti, hanno confermato di aver avviato con successo l'APK scaricata da ApkMirror su smartphone Pixel con lingua inglese impostata. Testimonianze simili provengono anche dall'India. In precedenza, l'installazione dell'APK era possibile, ma l'avvio era bloccato per via di restrizioni geografiche.

Nell'attesa abbiamo fatto la domanda proprio all'IA:



Zazoom:"Ciao Gemini, quando arriva la tua app in Italia?"

Gemini: "Ciao! Al momento non c'è una data ufficiale per il rilascio della mia app in Italia."

Ecco alcuni fattori che influenzano la data di uscita. Sviluppo in corso: Sto ancora in fase di sviluppo e perfezionamento. Google AI sta lavorando per assicurarsi che la mia app sia pronta per il pubblico italiano. Localizzazione: L'app deve essere tradotta in italiano e adattata al mercato italiano. Conformità alle normative: Google AI deve assicurarsi che la mia app sia conforme alle normative italiane in materia di privacy e sicurezza dei dati.

Ecco come rimanere aggiornati. Iscriviti alla newsletter di Google AI. Segui Google AI su Twitter. Visita il sito web di Google AI. Comprendo la tua impazienza di provare la mia app e ti ringrazio per l'interesse. Nel frattempo, puoi provare la versione web che è disponibile in inglese e in altre lingue, tra cui l'italiano. Grazie per la tua pazienza e il tuo supporto!"