Diablo Immortal disponibile per il download su dispositivi iOS e Android

Il Signore del Terrore è stato sconfitto, ma per gli eroi di Sanctuarium si prospettano giorni ben più oscuri.Diablo Immortal, l'ultimo titolo nuovo di zecca dell'iconico franchise di Diablo di Blizzard Entertainment, è disponibile per il download su dispositivi iOS e Android, nonché in open beta su PC Windows tramite Battle.net, in buona parte delle regioni del mondo, tranne che per alcune regioni dell'Asia Pacifica in cui sarà disponibile il 22 giugno.

Per festeggiare l'uscita e per ringraziare i 35 milioni di giocatori che si sono pre-registrati perDiablo Immortal, chiunque accederà al gioco e completerà il tutorial entro i successivi 30 giorni potrà far combattere il proprio personaggio con stile col set cosmetico cerimoniale da Horadrim.*

"Siamo lieti di poter finalmente consegnare ai giocatori l'ultimo titolo della serie di Diablo", ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "La dinamica di gioco viscerale, la storia cupa e la profondità della personalizzazione dei personaggi per i quali è noto Diablo sono tutti presenti in Diablo Immortal. Trattandosi di un titolo Blizzard da tripla A, è stato fondamentale proporre ai giocatori un'esperienza di gioco immersiva e accattivante completa di aggiornamenti, classi dei personaggi, storia e tanto altro in continua espansione nel prossimo futuro."

Il GdR d'azione multigiocatore onlineDiablo Immortal permette ai giocatori di vivere l'esperienza di gioco in solitaria o in compagnia di altri Avventurieri incontrati lungo il viaggio per Sanctuarium. I giocatori possono esplorare, conquistare e socializzare in modi del tutto nuovi nel primo MMOARPG ambientato nell'universo di Diablo. Attraversa le terre di Sanctuarium mentre cerchi di impedire che il potere della creazione finisca nelle mani degli Inferi Fiammeggianti. I giocatori possono formare una Brigata per mettersi alla prova nelle incursioni da otto giocatori, unirsi a un clan o semplicemente creare oggetti, commerciare e interagire con altri giocatori nella trafficata città di Cuor della Marca. Il tutto accumulando abbastanza abilità e potere da poter conquistare il proprio server durante il Ciclo del Conflitto, dove si troveranno a combattere brutali battaglie 30 contro 1 per conquistare il titolo di Immortali.

La prima esperienza su dispositivi mobili di casa Blizzard è disponibile anche in open beta su PC Windows tramite Battle.net per permettere ai giocatori di andare all'avventura tra una piattaforma e l'altra col cross-play e i progressi condivisi senza battere ciglio; al termine dell'open beta, i progressi saranno conservati, per cui potrai trucidare demoni senza problemi. Oltre ai fluidi comandi touch creati appositamente per i dispositivi mobili, al movimento coi tasti WASD e ai comandi tradizionali punta e clicca di Diablo su PC,Diablo Immortal supporterà anche i controller a prescindere dalla piattaforma di gioco scelta.

Scegli una tra le sei classi iconiche, esplora otto zone e vivi un'epica storia ambientata tra gli eventi di Diablo II e Diablo III in questo titolo del tutto nuovo. E questo è solo l'inizio. I giocatori godranno di nuovi contenuti aggiunti ogni pochi mesi, tra cui nuove spedizioni, zone, Stagioni, classi e persino eventi di gioco.Diablo Immortal apre una nuova epoca di massacro di demoni.

Gli avventurieri più coraggiosi possono trovare maggiori informazioni su diabloimmortal.blizzard.com .

