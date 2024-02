Super Bowl 2024: Stasera finale NFL streaming e diretta tv

Questa notte italiana, tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio 2023, gli occhi degli appassionati di sport di tutto il mondo saranno puntati sull'Allegiant Stadium di Paradise, Las Vegas (Nevada), dove si terrà la finale tanto attesa della NFL: il Super Bowl 2024, che vedrà contrapposti i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Ma questa partita non sarà solo uno spettacolo sportivo; sarà un'esperienza indimenticabile che unirà milioni di persone attraverso la passione per il football americano.

Dove Guardare: TV e Streaming

La finale della NFL sarà trasmessa negli Stati Uniti dalla CBS, mentre in Italia potrete seguirla gratuitamente su Italia 1, con la copertura che inizierà intorno alle ore 00:30 italiane. Ma se preferite lo streaming, potete sintonizzarvi su piattaforme come Mediaset Infinity o DAZN, che detiene i diritti tv della NFL in Italia.

Il Luogo dell'Epico Scontro

L'Allegiant Stadium, teatro di questa battaglia sportiva, è una meraviglia architettonica situata a Paradise, Las Vegas (Nevada). Con i suoi esterni moderni e il tetto trasparente, questo stadio è una combinazione perfetta di funzionalità e estetica, rappresentando al meglio lo spirito dei Las Vegas Raiders della NFL.

Superstar sul Palco

Ma il Super Bowl non è solo football. Durante l'Halftime Show, avremo l'onore di assistere alle esibizioni di Usher, Reba McEntire, Post Malone e Andra Day. Questi artisti di fama internazionale porteranno la loro energia e talento sul palco più grande della NFL, promettendo uno spettacolo indimenticabile per tutti gli spettatori.

Preparatevi per una Notte Indimenticabile

Preparatevi a essere catturati dall'emozione, dalla musica e dall'azione mentre il Super Bowl 2024 si svolge sotto le luci dell'Allegiant Stadium. Sia che stiate guardando dalla comodità del vostro divano o in streaming sul vostro dispositivo preferito, questa sarà una serata da ricordare per tutti gli amanti dello sport e dello spettacolo.