Stasera il RECORD DEL MONDO di Filippo Ganna in DIRETTA TV E STREAMING

Filippo Ganna questa sera tenterà di entrare nella storia di record dell’ora, sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera. Il primato è detenuto dal britannico Dan Bigham con 55,548 km. “Dietro a un tentativo come questo – dice ancora Ganna – c’è un super lavoro, ma io cerco di non pensarci. Questo per l’ora è un lavoro differente rispetto a qualsiasi altro tipo di sforzo: all’inizio vorresti spingere di più perché ti dici ‘ho le gambe’, provi buone sensazioni e vorresti andare oltre.

Poi però arrivi a un punto che viene chiamato ‘off’ e cominci a soffrire. E’ più con la testa che con le gambe, e devi superare i tuoi limiti, l’ho già visto a Montichiari”. Quale sarà la condizione necessaria per fare il record? “L’importante è che io stia bene – risponde -, e ovviamente spero che domani sia così’, per me sarà uno degli appuntamenti più importanti della carriera... Continua aleggere su A24SPORT.IT





Altre News per: staserarecordmondofilippogannadirettastreaming