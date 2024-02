NEL MONDO DEI POKÉMON CON NEVER BE LONELY

Nel 2023 Jax Jones ha innegabilmente dominato le classifiche e le radio e ora, nel 2024, il DJ e produttore pluripremiato con dischi di platino e nominato ai GRAMMY®, torna a infiammare la scena con il suo nuovo ed elettrizzante singolo, “Never Be Lonely”, che vede la partecipazione della sensazionale cantautrice pop tedesca Zoe Wees. Preparati a vivere un'avventura meravigliosa che trascende la musica e l'immaginazione. Ascolta QUI.



Nel mondo dei Pokémon, gli Allenatori si impegnano per realizzare i loro sogni con i partner Pokémon al loro fianco. Nel video musicale ufficiale di "Never Be Lonely", viaggiamo in un mondo futuro in cui Jax Jones e Zoe Wees offrono una performance ipnotica. La vera magia avviene quando l'amato Pokémon Pikachu fa il suo ingresso in scena. Con folgoranti scintille che illuminano lo stadio, Pikachu unisce la folla in un emozionante festeggiamento di questo nuovo straordinario singolo, con un'apparizione speciale di Ceruledge. Guarda QUI.





Jax Jones, grande fan dei Pokémon, è entusiasta: “Questa collaborazione con Zoe Wees e Pikachu rappresenta per me un sogno che diventa realtà. ‘Never Be Lonely’ è un viaggio sonoro nel cuore della musica e dell'amicizia, ed è un privilegio che Pikachu si unisca a noi in questa avventura"



Zoe Wees aggiunge: “Lavorare con Jax Jones è stato davvero fantastico. ‘Never Be Lonely’ è una testimonianza del potere dell'unione attraverso la musica e sono entusiasta di far parte di questa magica esperienza.”



“Never Be Lonely” è l'ultima collaborazione tra Jax Jones e The Pokémon Company International dopo la collaborazione nel 2021 per Pokémon 25: The Album.



Jones ha concluso il suo anno fenomenale con l'emozionante annuncio del suo EP 2024, di prossima pubblicazione, Midnight Snacks. Questo segna un'evoluzione entusiasmante dalla sua collezione focalizzata sul pop Snacks dedicata a creazioni pensate per i club.



E ora, con “Never Be Lonely” dal suo repertorio, Jax Jones vi invita a unirvi a lui nel suo viaggio con Zoe Wees e Pikachu; il primo di una serie di successi nel 2024.