Treasures Of The Roman Empire disponibile per PlayStation

Lo sviluppatore indipendente Strange Beat Games è orgoglioso di annunciare che Treasures Of The Roman Empire è da oggi disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 al prezzo di €6,99

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pYKtQSGGZz0



La versione per Xbox Serie X|S – Xbox One sarà disponibile dal 21 Febbraio 2024

Treasures Of The Roman Empire è ambientato nella città di Roma, quando l'Impero Romano era al suo apice. Impersonerete un ladro gentiluomo, il cui scopo è quello di accaparrarsi i tesori dei romani, come diamanti, collane e sesterzi, nascosti nell'ambiente o in bella vista.

Per raggiungere il vostro obiettivo dovrete spesso aiutare i cittadini nelle loro azioni quotidiane, attivare meccanismi, partecipare a sfrenate corse di carri e a giochi di logica.

Avrete l'opportunità di visitare alcuni luoghi iconici di Roma, incontrare personaggi famosi (seppure non appartenenti all’epoca) o di trascorrere una piacevole serata al cinema guardando Ryse: Son of Rome.

Treasures Of The Roman Empire ha una colonna sonora (musica e voce) di Matthew Malley, uno dei fondatori del gruppo americano dei Counting Crows. Sono disponibile tre colonne sonore, le prime due di stampo epico in sintonia con il gioco, mentre se si desidera un accompagnamento dall'anima indie, allora Treasures Of The Roman Empire può essere giocato anche con le musiche di Matthew Malley. La colonna sonora può essere sbloccata nella sezione EXTRA, semplicemente selezionandola tra i tre brani disponibili.





Naturalmente il titolo contempla 18 trofei suddivisi tra platino, oro, argento e bronzo

Game features:

- visiterete alcuni dei più bei monumenti storici di Roma

- minigiochi di logica e arcade, tra cui nonogrammi, spot the difference, slot machine, tic tac toe, oggetti nascosti, corsa di cavalli e altro ancora!

- più di 30 livelli pieni di umorismo

- guest stars

- 14 lingue supportate: Italiano, giapponese, olandese, polacco, rumeno, russo, slovacco, turco, ucraino, tedesco, inglese, spagnolo, finlandese, francese