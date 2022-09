Il nuovo DLC di Anno 1800, Empire of the Skies, è ora disponibile

Da oggi con Anno 1800 potrai dimostrare le tue capacità aeronautiche con mezzi che permettono il trasferimento delle truppe per conquistare un’isola avversaria con Empire of the Skies, il secondo DLC della quarta stagione di Anno 1800. Nella sessione New World potrai usare nuovo materiale da costruzione e scoprire tecnologie antiaeree, un nuovo scenario e l’introduzione di un sistema di posta.

Usa alluminio o elio per creare cinque mezzi aerei che possono essere usati sia per missioni civili che a scopi militari. Puoi anche avvantaggiarti trasferendo forza lavoro via aria e permettere a tutti i residenti del globo di rimanere in contatto grazie a un nuovo sistema di posta. Usa i nuovi veicoli per attaccare i porti nemici o proteggi la tua isola con tecnologia antiaerea. Costruire e organizzare la tua aeroflotta richiede anche hangar per il parcheggio – che hanno diverse fasi di costruzione – e piattaforme per l’atterraggio, con i loro tre nuovi moduli per agganciarle.

Il nuovissimo scenario Clash of Couriers ti vedrà gestire un sistema di spedizioni indipendente nel Nuovo Mondo, raccontando la storia di Paloma Valente, che ha inventato le aeronavi. Una delle sfide che dovrai superare è che nessuna nave regolare è più disponibile, quindi bisogna confidare sulle aeronavi.

Con l’uscita di Empire of the Skies, Anno 1800 rilascia un aggiornamento gratuito che offre un miglioramento della qualità della vita e migliorie come gli aggiornamenti quando contratti con un mercante neutrale e ti avvicini al sistema militare.

Anno 1800 è disponibile su Ubisoft Store ed Epic Games Store. Puoi anche abbonarti a Ubisoft+* e ottenere tutti i contenuti del Season Pass al lancio di Anno 1800 Day 1. Empire of the Skies può essere acquistato a 11.99€ o come parte del Pass Season 4 a 24.99€, risparmiando 10 euro sul prezzo totale dei DLC presi individualmente.