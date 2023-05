WORLD PASSWORD DAY: UNA PASSWORD SICURA A PROVA DI HACKER

HWG ricorda l’importanza di scegliere accuratamente la propria password e fornisce alcuni consigli efficaci per evitare fughe di dati





Ogni anno, il primo giovedì di maggio si celebra il World Password Day, una giornata volta a sensibilizzare gli utenti a utilizzare password sicure per prendersi cura dei propri dati. Se si guarda le password più usate, però, ci si accorge che sono tutt’altro che sicure: spesso, infatti, vengono utilizzate password prevedibili e quindi facilmente “a portata di hacker”. Secondo Nordpass, la password più gettonata al mondo nel 2022 è stata proprio la parola “Password”, mentre in Italia si è preferito utilizzare i numeri “123456”.





È necessario, perciò, ricordare quanto sia importante proteggere le proprie password e mettere in pratica quelle misure di sicurezza necessarie per evitare attacchi informatici. HWG, società specializzata nell’erogazione di servizi gestiti e consulenza in ambito cyber security, evidenzia tre punti fondamentali per creare una password sicura e a prova di hacker:





1. Uno dei suggerimenti più comuni, per esempio, è cambiare frequentemente la propria password. Può sembrare un’attività superflua e faticosa perché implica ricordare ogni volta una parola diversa, ma il segreto sta proprio nell’utilizzare lo stesso schema, ma cambiando le combinazioni. In questo modo sarà più facile ricordarla.

2. Un altro consiglio è senz’altro quello di utilizzare per ogni piattaforma una password differente. Il problema di usare una password comune per tutte le applicazioni è che gli hacker, una volta scoperta, potranno avere accesso a qualsiasi vostra informazione mettendo a rischio i dati sensibili.

3. Infine, un grande alleato è l’autenticazione a due fattori che permette di avere più controllo della situazione grazie alla richiesta di accesso prima di poter entrare in qualsiasi applicazione. Questa tecnologia può combinare due o più credenziali indipendenti l’una dall’altra, superando il limite strutturale dell’utilizzo delle classiche chiavi di accesso.





“La maggior parte delle organizzazioni dedica grandi quantità di tempo e investe ingenti somme di denaro per allestire software e sofisticate apparecchiature che assicurino un elevato grado di protezione nei confronti delle cyber minacce. La verità è che per proteggere i propri dati bisogna partire dalle basi e quindi dalla scelta di una password sicura”, afferma Stefano Brusaferro, Sales & Marketing Director di HWG. “Seguire dei piccoli accorgimenti quando si deve creare una nuova password è il primo passo per evitare un attacco sicuro da parte di criminali informatici, che sono sempre in agguato alla ricerca di bersagli da colpire.”

