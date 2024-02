Estate in Sardegna: perché conviene andare in traghetto

Quando si avvicinano le vacanze primaverili ed estive, scatta la voglia di prenotare un viaggio per inaugurare la bella stagione. Per quanto riguarda le destinazioni italiane, la Sardegna è una di quelle regioni che la fa da padrone in fatto di turismo, soprattutto estivo. Parte dei viaggiatori arriva qui in aereo, ma sono sempre più numerosi quelli che invece preferiscono optare per i traghetti, e il motivo è presto detto.

Negli ultimi anni, infatti, il trend dei viaggi on the road è cresciuto parecchio, spingendo la gente a partire con la propria auto, così da poter spostarsi in tutta libertà alla scoperta del posto da visitare. Ecco: questo è uno dei motivi principali per cui conviene andare in Sardegna in traghetto, per essere liberi di esplorarla secondo le proprie tempistiche e abbattendo i costi del noleggio sul posto. A questo si aggiunge poi la comodità di poter acquistare il proprio ticket online e con estrema facilità.

Tutti scelgono la comodità di acquistare il biglietto online

Nonostante viaggiare in aereo possa essere di gran lunga la soluzione più veloce, sono in moltissimi a preferire gli spostamenti via mare. A rendere i traghetti una scelta sempre più vincente sono anche i siti che fanno da comparatore traghetti Sardegna, dove è possibile confrontare le diverse soluzioni e optare per quella più vicina alle proprie esigenze. Acquistare un biglietto per andare in Sardegna in nave è molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è selezionare la data, inserire il numero di viaggiatori e indicare le tratte di proprio interesse: il comparatore per i biglietti traghetti per la Sardegna farà poi tutto il resto, mostrando tutte le soluzioni disponibili.

L'acquisto di un biglietto online è poi anche più sostenibile perché spesso non prevede la stampa del ticket. Dopo il pagamento, infatti, si riceve una mail con tutti i dettagli della prenotazione, da mostrare al momento dell'imbarco proprio come avviene in aeroporto.

Come arrivare in Sardegna con il traghetto

Arrivare in Sardegna in nave è più facile di ciò che si può pensare. Il comparatore traghetti Sardegna propone più porti di partenza dai quali è possibile raggiungere diverse località dell'isola quali Cagliari, Olbia, Porto Torres, Arbatax, Golfo Aranci o Santa Teresa. Ovviamente le tratte sono da scegliere in base all'itinerario che si ha in mente.

Per il proprio viaggio in mare alla volta dell'isola sarda si può scegliere tra tre diverse sistemazioni:

in cabina , cioè in una cuccetta con letti e servizi igienici. Questa soluzione è comoda per chi decide di viaggiare di notte o per chi si sposta con bambini piccoli;

, cioè in una cuccetta con letti e servizi igienici. Questa soluzione è comoda per chi decide di viaggiare di notte o per chi si sposta con bambini piccoli; in passaggio ponte , cioè negli spazi comuni. Prenotando questo servizio si ha accesso solo a bar e a tutte le sedute presenti nelle aree comuni. Per questo è indicato solo per i brevi spostamenti;

, cioè negli spazi comuni. Prenotando questo servizio si ha accesso solo a bar e a tutte le sedute presenti nelle aree comuni. Per questo è indicato solo per i brevi spostamenti; in poltrona, cioè con il posto prenotato come in aereo. Anche questa opzione è consigliata solo per brevi spostamenti. In questo caso, a differenza della soluzione in passaggio ponte, si avrà a disposizione un posto a sedere personale per tutta la durata del viaggio.

Una volta prenotato il biglietto, è poi importante presentarsi al porto in anticipo e accertarsi di aver portato con sé tutti i documenti necessari come la carta d'identità o il passaporto.