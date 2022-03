Assicurazione Viaggio Estero : perchè conviene?

Cos'è l'assicurazione viaggio?



Il settore viaggi e turismo propone mete da sogno, che promettono benessere ed emozioni, ma, per quanto entusiasmanti, queste proposte portano anche ad esporsi a dei rischi. L' assicurazione viaggio è il modo per vivere una vacanza serena anche in caso di problemi.

Quando si parte per un viaggio all'estero, al di là dei paesaggi idilliaci e delle tante attività a cui si può partecipare, bisogna considerare anche i rischi che possono disturbare le vacanze o i viaggi di lavoro. Un incidente, un furto o una malattia che lascia a letto a migliaia di chilometri di distanza dai propri cari, sono tutti imprevisti che possono costare molto se non si è pensato di stipulare un'assicurazione di viaggio prima della partenza.



Per definizione, l'assicurazione di viaggio ha una serie di garanzie per coprire le conseguenze di incidenti che possono verificarsi prima e durante i viaggi o soggiorni soprattutto all'estero.



L'assicurazione di viaggio può coprire rischi quali:



L'annullamento del viaggio

Furto, smarrimento o distruzione dei bagagli e dei beni personali

Assistenza medica e ricovero

Assistenza al rimpatrio, a seguito di malattia o infortunio verificatosi in loco

Rimborso spese legali

Responsabilità civile

Morte o invalidità a seguito di incidente o infortunio



Un ritorno prematuro dovuto ad un imprevisto



Le garanzie di cui sopra sono quelle che si trovano più spesso nelle assicurazioni di viaggio, ma esistono anche garanzie speciali per situazioni specifiche coperte dalle assicurazioni viaggio su Proteggi-il-tuo-viaggio.it.



Perché stipulare un'assicurazione di viaggio all'estero?



In un paese straniero, il minimo intoppo può portare a notevoli problemi, in un misto di stress e senso di impotenza:



Una malattia durante villaggio sperduto dell'Asia centrale

Bagagli smarriti in un aeroporto dall'altra parte del mondo

Ritorno imprevisto per la sfortunata morte di un parente stretto nel tuo paese d'origine

Un incidente che provoca danni

E tante altre situazioni, con cui ci assicuriamo grazie all'assicurazione viaggio che abbiamo stipulato prima di partire.



Infatti, appena si lascia l'Italia e a maggior ragione l'UE, per un viaggio, è sempre bene stipulare un'assicurazione viaggio che garantisca un eventuale annullamento del viaggio, un'emergenza medica, un rimpatrio, insomma tutto ciò che, all'estero, diventa presto motivo di preoccupazione.

Se hai intenzione di trascorrere una vacanza in un altro paese europeo, ricordati di richiedere la tessera europea di assicurazione sanitaria (TEAM) almeno 15 giorni prima della data di partenza.



Se ti ammali o sei vittima di un infortunio durante il tuo soggiorno, ti consentirà di beneficiare della copertura delle cure mediche del sistema sanitario pubblico nel paese di destinazione, potrai quindi avere gli stessi servizi dei cittadini residenti.



Fuori dai confini europei, la tessera TEAM è meno utile perché solo le cure mediche impreviste e urgenti sono coperte dal sistema sanitario. Questo rischio non esiste più con l'assicurazione di viaggio.



Cosa dovrebbe coprire l'assicurazione di viaggio?



La risposta alla domanda di cui sopra dipende dal tipo di viaggio, dalla destinazione, dalle attività che verranno svolte lì e da altri fattori, ma l'assicurazione di viaggio dovrebbe almeno coprirti su tre linee principali: spese mediche, assistenza e responsabilità civile.



Spese mediche: non si possono prevedere malattie e infortuni. All'estero, una buona assistenza medica non solo è a pagamento, ma in alcuni paesi è molto costosa. Una buona assicurazione sanitaria di viaggio dovrebbe darti accesso a strutture e cure equivalenti a quelle che abbiamo in Italia e coprire i costi corrispondenti.



Assistenza: in caso di grave problema sanitario, in alcune regioni del mondo, non si può accedere a strutture mediche di livello paragonabile ai sistemi sanitari europei. In tal caso, la soluzione migliore per farsi curare è il trasferimento o il rimpatrio.



L'assistenza inclusa nell'assicurazione di viaggio normalmente non copre solo il trasferimento o il rimpatrio medico. Spesso ci sono benefici che garantiscono la presenza di un parente in caso di ricovero all'estero, le spese derivanti da un rientro anticipato, le spese di ricerca, l'assistenza legale e altri rischi.



Responsabilità civile: possono verificarsi anche incidenti che causano lesioni fisiche o danni materiali. Se non riesci a pagarli, questo a sua volta in alcuni Stati può farti finire in prigione.

Quando si stipula un'assicurazione viaggio prima di partire per una destinazione esotica o un paese che affascina, si può stare tranquilli perché la maggior parte dei rischi a cui si è esposti durante il soggiorno sono coperti.



Indipendentemente dal fatto di ammalarsi, avere un incidente o che il bagaglio venga smarrito dalla compagnia aerea, si ha la garanzia di beneficiare di una copertura ottimale. Con l'assicurazione viaggio, il budget pianificato per la vacanza da sogno sarà speso per rendersi felici e scoprire posti nuovi, non per pagare le spese ospedaliere o mediche.



Un viaggio all'estero è un'occasione per scoprire un nuovo Paese, la sua cultura, la sua gastronomia, la sua popolazione, ma anche il suo patrimonio artistico e storico. Di fronte ai rischi che possono impedire di godere appieno il soggiorno e che possono spesso gravare pesantemente sulle proprie finanze, è importante prendere preventivamente delle precauzioni.

Questo è lo scopo dell'assicurazione viaggio, che offre una protezione ottimale in ogni circostanza.



