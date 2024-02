Vodafone down in Italia: segnalazioni per problemi alla rete

Migliaia di Utenti Italiani Colpiti dall'Interruzione della Rete di Vodafone





Il 6 febbraio 2024, Vodafone ha subito un'interruzione dei servizi in Italia, causando disagi a migliaia di utenti che hanno segnalato problemi di connessione alla rete mobile. Secondo le segnalazioni su Downdetector, il 75% degli utenti ha riscontrato difficoltà nell'accesso a Internet mobile, il 15% ha segnalato l'assenza totale di segnale e il restante 10% ha riportato un blackout completo. Oltre 8.200 segnalazioni sono state raccolte intorno alle 13.30, con le città di Roma, Milano, Palermo, Cagliari, Firenze e Catania tra le più colpite, seguite da Perugia e Pescara. Anche gli utenti dell'operatore 'ho', gestito da Vodafone, hanno riscontrato problemi simili. In risposta alle segnalazioni, Vodafone ha assicurato agli utenti che i tecnici sono già al lavoro per risolvere la situazione e ha consigliato di riavviare periodicamente i dispositivi per favorire il riconnessione una volta ripristinato il segnale.