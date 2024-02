TUTTI PAZZI PER BARBIE

Non ci sono dubbi: il 2023 è stato l’anno di Barbie. Il film evento di Greta Gerwig ha segnato un vero e proprio rinascimento per la leggendaria bambola di Mattel, tingendo di rosa il mondo intero e influenzando i trend nella cosmesi e nella moda, passando per gli accessori e i giocattoli. Con le sue otto nomination ai prossimi Oscar, tra cui quella per miglior film, una cosa è sicura: la Barbie-Mania è qui per rimanere ! Lo sa bene Rubie’s, leader mondiale dei costumi e travestimenti, che per Carnevale propone una linea interamente dedicata a Barbie . La nuova collezione non solo celebra lo stile inconfondibile e l'energia positiva dell’iconica bambola, ma invita a immergersi in un mondo di fantasia e glamour, senza dimenticare il messaggio fondamentale di Barbie: tutti possono diventare ciò che desiderano.



Quest’anno gli adulti nostalgici avranno la possibilità di tuffarsi nel mondo incantato di Barbie. Per tutte le donne che desiderano ricreare la magia del film di Greta Gerwig insieme ai loro Ken, Rubie’s propone il look della coppia di bambole più famosa di sempre in versione sportiva , completo di tuta intera, scaldamuscoli colorati, canotta, pantaloncini e fascia per capelli. E per coloro che desiderano incarnare la quintessenza glamour della Barbie di Margot Robbie , immancabile il costume di uno dei look più iconici del film: Barbie versione Western , con il coordinato top e pantaloni, il foulard da legare al collo e il cappello da ranch, tutto rigorosamente fucsia. Ogni costume è stato progettato con una meticolosa attenzione ai dettagli, riflettendo l'inconfondibile estetica e il divertimento del film che ha conquistato i cuori del mondo intero.



La linea di Carnevale di Rubie’s è un invito a celebrare i momenti più magici e iconici di Barbie e Ken , una vera celebrazione che invita tutti a esprimere la propria personalità e riscoprire i valori che da sempre contraddistinguono il mondo dell’icona di stile: l’importanza di essere fedeli a sé stessi e credere nelle infinite possibilità dei propri sogni.