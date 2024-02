Ucraina, Missili russi su Kharkiv: ucciso un bimbo di 2 mesi

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime innocenti. A Kharkiv, un missile russo ha portato via la vita di un neonato di soli due mesi, gettando nell'angoscia una famiglia e la comunità. Mentre il conflitto infuria, Donald Trump invia un segnale ambiguo, chiedendo ai repubblicani di bloccare la legge sugli aiuti all'Ucraina. Una mossa che solleva domande sulla posizione degli Stati Uniti in questo conflitto.

Minacce e tensioni

Le tensioni tra Russia e Stati Uniti si intensificano, con nuove minacce da entrambe le parti. La Russia avverte gli Stati Uniti contro il dispiegamento di testate atomiche, mentre Biden mette in guardia dall'espansione delle ambizioni di Putin.

Un grido d'allarme: Il presidente ucraino Zelensky lancia un grido d'allarme, avvertendo che la guerra potrebbe colpire l'Europa in qualsiasi momento. La sua voce risuona nel panorama internazionale, sottolineando l'urgenza di trovare una soluzione pacifica a questa crisi. Nel mezzo di questo conflitto, il Cremlino denuncia un raid di Kiev su una panetteria nel Lugansk, con almeno 28 vittime civili. Una tragedia che aggiunge un altro strato di sofferenza a un conflitto già devastante.