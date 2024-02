Cisco Microsoft e Samsung: esperienze uniche nelle sale meeting

Cisco insieme a Microsoft e Samsung per fornire esperienze uniche nelle sale meeting

Soluzioni video integrate per riunioni ibride, fluide e inclusive, semplici da utilizzare e da implementare su larga scala





Le nuove soluzioni video per la serie di dispositivi Cisco Room integrano Front Row di Microsoft Teams e sono dotate di display Smart Signage di Samsung

La partnership fornirà a chi partecipa ai meeting – presenti fisicamente o collegati da remoto –un’esperienza ibrida unica e inclusiva con una visualizzazione perfetta di ogni partecipante.

I nuovi dispositivi, che combinano Microsoft Teams e i display Samsung, semplificano all’IT l’implementazione e la gestione su larga scala.

Nel corso dell’evento Integrated Systems Europe (ISE) 2024, Cisco (NASDAQ: CSCO), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) e Samsung Electronics Co. Ltd. (NASDAQ: SSNLF) hanno annunciato nuove soluzioni per le sale riunioni che offrono esperienze di collaborazione uniche per i meeting ibridi.

Le nuove soluzioni integrate di collaborazione video per la serie di dispositivi Cisco Room sono dotate di Front Row, un layout di riunione inclusivo disponibile nei sistemi Microsoft Teams Rooms e del nuovissimo display Smart Signage da 105" di Samsung (modello QPD-5K) con rapporto di aspetto 21:9 e risoluzione 5K, o in alternativa con i display Smart Signage 4K sempre di Samsung.

Oggi il 98% delle riunioni ha almeno un partecipante da remoto. Tuttavia, degli 87 milioni di spazi per riunioni esistenti, meno del 15% è dotato di tecnologia per videoconferenze. Dal momento che molte persone sono tornate a lavorare in ufficio è fondamentale che le aziende offrano durante i meeting esperienze migliori rispetto a quelle che si vivono a casa. Ciò significa offrire soluzioni tecnologiche semplici da utilizzare e dotate di audio e video di altissima qualità . Al contempo, per soddisfare tali esigenze, i team IT hanno bisogno di soluzioni standardizzate che possano essere rapidamente implementate e gestite su larga scala.

"Nell'odierna era del lavoro ibrido, è essenziale ripensare gli spazi di lavoro per favorire la massima collaborazione. Ciò significa dotare le sale conferenze di sistemi video intelligenti progettati per offrire esperienze immersive a tutti i partecipanti, indipendentemente da dove si trovano", ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e General Manager, Security & Collaboration di Cisco. "Grazie a questa collaborazione tra leader di settore, abbiamo realizzato ciò che chiamiamo "Distance Zero" ovvero esperienze uniche a prescindere dal luogo in cui si lavora".

La combinazione delle appliance di collaborazione potenziate da RoomOS di Cisco, dei display Smart Signage di Samsung e del layout Front Row, disponibile su tutti i dispositivi di collaborazione certificati Microsoft Teams Rooms, offre un'esperienza di collaborazione fluida che elimina virtualmente la distanza tra i partecipanti alle riunioni. Questa partnership stabilisce un nuovo standard grazie a soluzioni completamente scalabili, gestibili e sicure per gli spazi dedicati ai meeting.

"La nostra visione è quella di offrire esperienze di collaborazione uniche che soddisfano le esigenze della forza lavoro ibrida odierna di qualsiasi azienda e spazio di lavoro. Siamo lieti che la partnership tra Cisco e Samsung supporti tale visione, con soluzioni integrate che favoriscono esperienze di riunione eque e che le aziende possono implementare e gestire su larga scala", ha commentato Ilya Bukshteyn, VP, Microsoft Teams Calling and Devices, Microsoft

"Siamo entrati in una nuova era in cui il lavoro ibrido è parte integrante dell'esperienza lavorativa. I dipendenti devono poter disporre di tutte le funzionalità mentre lavorano online. La nostra collaborazione con Cisco offre agli utenti un ambiente di lavoro accessibile, al centro del quale c'è il nostro display QPD-5K da 105 pollici che dà agli utenti la sensazione di essere seduti nella stessa stanza dei loro colleghi", ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President, Visual Display Business, Samsung Electronics.

I benefici offerti dalla partnership includono:

Visioni immersive : i display Samsung 5K (5120 x 2160) e 4K UHD offrono esperienze di riunione ibride realistiche e coinvolgenti con colori vivaci, in un design ultra-sottile.

Collaborazione avanzata e potenziata dall'intelligenza artificiale : disponibilità di funzionalità avanzate video, audio e vocali intelligenti sui dispositivi Cisco e in Microsoft Teams Rooms.

Gestione e implementazione semplificate : Gli amministratori IT dispongono di una soluzione completamente gestita nel Microsoft Teams Admin Center e di una panoramica unica della sala riunioni grazie a Cisco Control Hub.

Maggiore scalabilità : La perfetta integrazione di dispositivi realizzati ad hoc, esperienze software ottimizzate e strumenti di gestione completi consentono all'IT di implementare il lavoro ibrido su larga scala.

Massima interoperabilità : Gli utenti possono partecipare a riunioni Microsoft Teams o Webex con funzionalità complete sullo stesso dispositivo, senza dover riavviare o riconfigurare il sistema.

I prodotti di queste soluzioni sono già disponibili. Il supporto Cisco per i display 21:9 sarà disponibile a partire da Marzo 2024.