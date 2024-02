FRITZ!OS 7.80: nuove funzionalità per la fibra ottica

AVM annuncia la disponibilità del nuovo FRITZ!OS 7.80, l’aggiornamento gratuito con nuove funzionalità e miglioramenti per quattro modelli FRITZ!Box: FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Box 7530 AX.

Nelle prossime settimane sarà possibile utilizzare la nuova versione del FRITZ!OS su altri prodotti della linea FRITZ!. FRITZ!OS è disponibile in automatico o attraverso un semplice clic all’interno dell’interfaccia utente del FRITZ!Box.

Gestione della connessione in fibra ottica ancora più semplice

Il FRITZ!Box 5590 Fiber e il FRITZ!Box 5530 Fiber hanno ora una nuova schermata che informa l’utente sullo stato e sulla qualità della connessione. Con il FRITZ!Box 7590 AX e il FRITZ!Box è ancora più facile gestire la connessione in fibra ottica grazie alla configurazione guidata.

Configurazione iniziale tramite MyFRITZ!App

Grazie a FRITZ!OS 7.80, i quattro modelli FRITZ!Box sono dotati dell'assistente per la configurazione iniziale di MyFRITZ!App, disponibile a breve per iOS e Android. Questa procedura guidata permette di configurare un nuovo FRITZ!Box su una connessione in fibra ottica o su una connessione DSL direttamente con lo smartphone o il tablet.

Come passare al nuovo FRITZ!OS

L'aggiornamento a FRITZ!OS 7.80 è disponibile nell'interfaccia utente del FRITZ!Box (Sistema > Aggiornamento > Cercare nuovo FRITZ!OS) oppure attraverso la funzione di aggiornamento automatico.