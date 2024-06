AVM e Europei 2024: i consigli FRITZ! per uno streaming sempre al top

Calcio d’inizio! Con gli Europei di calcio alle porte, la televisione e i dispositivi collegati alla rete domestica avranno bisogno di tutta la banda disponibile per uno streaming stabile e veloce. Per poter godere appieno di questo importante momento sportivo ecco alcuni consigli FRITZ! dedicati al video e allo streaming.

Internet superveloce con FRITZ!Box

Il presupposto per uno streaming senza compromessi è una connessione Internet veloce. Per un singolo streaming in full HD normalmente è sufficiente una connessione a 16 Mbit/s mentre la risoluzione 4K necessita di una maggiore ampiezza di banda. Il FRITZ!Box distribuisce lo streaming in modo veloce ed efficiente all’interno della rete domestica e offre l'ingrediente essenziale per uno streaming sempre al top: una rete Wi-Fi potente.

La rete Mesh di FRITZ!

La rete Mesh di FRITZ! migliora e amplia il segnale e la ricezione dei dispositivi in base a dove si trovano: la soluzione perfetta per fornire una connessione veloce e stabile in tutta la casa. Tutti i prodotti FRITZ! si sincronizzano tra loro in modo automatico e, non appena è disponibile una connessione ottimale per un dispositivo wireless, la tecnologia Mesh fa collegare il device al punto più adatto o a un’altra banda di frequenza.

Dare priorità ai dispositivi

In pochi clic è possibile ottimizzare la rete locale e impostare la priorità del dispositivo utilizzato per godersi al meglio la partita della squadra del cuore: basta aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box. In questo modo il flusso di dati relativo alla partita avrà la priorità rispetto agli altri dispositivi. È anche possibile gestire la priorità del traffico multimediale, garantendo così che le applicazioni di streaming siano fruibili attraverso i dispositivi utilizzati senza interruzioni, blocchi e con la migliore qualità possibile. Le impostazioni si trovano nel menu principale alla voce “Internet” nel menu “Filtri”.

Estendi il segnale con FRITZ!

Vuoi guardare la partita in giardino con gli ospiti? O magari da solo al piano superiore? Grazie alla linea di prodotti FRITZ!Repeater puoi ampliare la portata del Wi-Fi mentre con i FRITZ!Powerline è possibile sfruttare la linea elettrica per portare la connessione ovunque.