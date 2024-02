Presidente Zelensky: La guerra può arrivare da voi, nessuno sarà pronto

Il presidente Zelensky mette in guardia sull'imminente pericolo di una guerra, sottolineando l'importanza di mezzi moderni per affrontare la sfida.

Nell'Ucraina in bilico, l'ansia per la guerra cresce giorno dopo giorno, con il presidente Zelensky che lancia un appello dritto al cuore dell'Europa. "La guerra potrebbe bussare alla vostra porta", avverte, umanizzando la situazione e sottolineando la necessità di prepararsi adeguatamente. Con uno sguardo al fronte, Zelensky ammette lo stallo sul terreno e la necessità urgente di mezzi tecnici all'avanguardia per contrastare le forze nemiche.

Zelensky avverte l'Europa sulla minaccia della guerra imminente"

Nel frattempo, notizie di tragiche perdite civili nel Lugansk aggiungono un'altra dimensione all'orrore della guerra. Mentre il Senato americano cerca di muoversi per aiutare l'Ucraina, il destino del provvedimento rimane incerto, con l'opposizione interna che getta ombre sulle speranze di soccorso.