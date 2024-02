BLUETTI Rivoluziona l'Energia Outdoor: Scopri la Nuova AC2A

Se stai pianificando un weekend immerso nella natura con gli amici o hai bisogno di qualche giorno di remote working lontano dal caos, BLUETTI ha la soluzione perfetta per te: la nuovissima AC2A, la power station più compatta mai creata dall'azienda leader nel settore dell'energia off-grid.

La Mini Centrale Elettrica per Tutte le Avventure

Con un design funzionale e dimensioni così ridotte da entrare comodamente in un trolley, la AC2A è la compagna ideale per tutte le tue avventure. La sua portabilità "grab and go" consente di spostarti tra gli spot naturali senza sforzo, tenendola comodamente per la maniglia ergonomica, dato il suo peso di soli 3,6 kg. Nonostante le dimensioni ridotte, la AC2A non delude sul fronte delle prestazioni, con una potenza di sollevamento di 600 Watt e una potenza nominale di 300 Watt.

Carica Veloce e Indipendenza Totale

La power station si carica fino all'80% in soli 45 minuti, consentendo pit-stop rapidi e permettendo l'utilizzo simultaneo durante la ricarica. Dotata di un ingresso solare da 200 W, può essere accoppiata, ad esempio, al pannello BLUETTI PV200 per ricaricarsi completamente in soli 70 minuti di esposizione ai raggi solari. La tecnologia LiFePO4 assicura una batteria garantita per 5 anni, con una durata 6 volte superiore rispetto alle batterie tradizionali.

Versatilità e Adattabilità

La AC2A si ricarica tramite fotovoltaico, presa AC, presa dell'auto o batteria al piombo, offrendo totale indipendenza e grande adattabilità. Grazie alla modalità Power Lifting, può alimentare dispositivi ad alta richiesta energetica fino a 600 W, come stufette elettriche, frigoriferi e asciugacapelli, rendendola ideale per l'utilizzo domestico in caso di black-out o per un'esperienza di campeggio senza rinunce.

Espandi la Potenza con B80

Per chi ha bisogno di una capacità di potenza aggiuntiva, la AC2A può essere abbinata alla batteria di espansione B80 (806 Wh), garantendo un'energia continua e senza interruzioni. Silenziosa (inferiore ai 50 DB), con display LCD intuitivo e gestione completa tramite APP, la AC2A sarà disponibile in Italia a partire dal 2 febbraio al prezzo di lancio di 229 euro con un coupon di 70€ qui su Amazon ed un ulteriore Codice sconto di 10 euro: BLUETTIAC2A (valido dal 2 febbraio al 26 febbraio).

Puoi acquistare la AC2A qui su it.bluettipower.eu con un codice sconto di 10 euro: ZAZOOM (valido dal 2 febbraio al 26 febbraio)

BLUETTI: Leader dell'Energia Off-Grid per un Futuro Sostenibile

Con oltre 10 anni di esperienza e ricerca, BLUETTI si posiziona come leader nel settore dell'energia off-grid, presente in oltre 70 Paesi nel mondo. L'azienda promuove un futuro sostenibile offrendo soluzioni di accumulo di energia per uso interno ed esterno, contribuendo così all'indipendenza energetica. Per ulteriori informazioni, visita: it.bluettipower.eu