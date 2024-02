Macchina Fotografica Kaishengyuan Recensione

La Macchina Fotografica Bambini istantanea Kaishengyuan è adatta ai bambini dai 3 ai 14 anni. È facile da usare e offre una varietà di funzioni che renderanno i bambini felici usarla. La fotocamera Kaishengyuan è molto facile da usare. Ha un'interfaccia intuitiva con grandi pulsanti e un menu facile da navigare. Offre anche una varietà di funzioni che renderanno i bambini felici di usarla. Anche i più piccoli possono facilmente imparare a scattare e modificare le proprie foto, i video, utilizzare i giochi educativi, filtri, cornici, ecc.

Fotocamera istantanea

Cavo dati USB

Cordino

Scheda SD da 32 GB,

Carta da stampa

Adesivi simpatici

5 Penne a colori

1 Manuale utente

educativi aiutano i bambini a imparare a conoscere la fotografia, come comporre una foto e come utilizzare le funzioni della. I filtri e le cornici consentono ai bambini di personalizzare le proprie foto e molto altro. La qualità delle immagini della fotocameraè buona, soprattutto per una fotocamera per bambini. Le foto sono nitide e dai colori vivaci.

La fotocamera ha una sensore dae può scattare foto in formato JPEG. La fotocamera Kaishengyuan è un buon rapporto qualità-prezzo. Offre una varietà di funzioni a un prezzo accessibile. La fotocamera per bambini ha uno schermo da 2,4 pollici,, time-lapse, giochi, zoom digitale 16x,e 15 lingue disponibili.

Sensore: 12MP

Schermo: LCD da 2,4 pollici

Risoluzione video: 1080P

Memoria: Scheda SD 32GB inclusa

Batteria: Ricaricabile

Stampa istantanea

Giochi educativi

Filtri e cornici

Autoscatto

Timer

Zoom digitale 4x

Dimensioni: 10,5x 7,5x 4,5 cm

Peso: 250 g

Lautilizza la tecnologia di stampa termica, e viene fornita con 3 rotoli di carta. La Batteria è agli ioni di litio daricaricabile ha una buona durata. La ricarica avviene tramite il cavo USB di tipo C. È compatibile con la maggior parte dei computer e dei, mentre le sue dimensioni sono buone per trasportarla durante un viaggio.

Conclusioni

La fotocamera per bambiniè un'ottima scelta per i bambini che vogliono divertirsi scattando foto e video. È facile da usare, offre una varietà di funzioni e ha una buona qualità delle immagini. Chi cerca una fotocamera per bambini completa e con un ottimo rapporto, può tranquillamente guardare alla Kaishengyuan.





Voto 7.5/10