Sanremo 2024: Amadeus annuncia i 27 Big, esclusi i Jalisse; Fiorello scherza sul 'rigore' alla macchina

Sono stati finalmente svelati i nomi dei 27 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024, segnando l'ultima edizione in cui Amadeus ricoprirà il ruolo di conduttore e direttore artistico. Tuttavia, uno degli elementi più discussi è l'esclusione dei Jalisse, nonostante il duo avesse annunciato la presentazione di un nuovo brano per tornare sul palco dell'Ariston, a 26 anni dalla loro vittoria con "Fiumi di parole".

Amadeus, ospite a Viva Rai2 per commentare l'annuncio dei nomi durante il TG1 delle 13:30 del 3 dicembre, è stato oggetto di ironia da parte di Fiorello. Scherzando sulla mancata partecipazione dei Jalisse, Fiorello ha chiesto: "Di tutti quelli che hai scartato, a parte i Jalisse che ti hanno rigato la macchina, ce n'è qualcuno che avresti voluto portare sul palco e che non sei riuscito a includere nella lista?".

Amadeus ha risposto con un sorriso, ammettendo che ogni anno ci sono nomi che potrebbero essere inclusi, ma che alla fine deve fare delle scelte difficili. Fiorello ha poi chiesto se Amadeus avesse già in mente un vincitore, ottenendo una risposta intrigante: "Non ho ancora in mente un vincitore, ma nella mia testa c'è un podio, o forse i primi cinque, nei quali includerei una sorpresa inaspettata".

Quanto all'esclusione dei Jalisse, Fiorello ha preso le difese del collega, scherzando: "Diciamolo che lui non ha niente contro i Jalisse, solo che non li prende". Tuttavia, nonostante i segnali ambigui degli ultimi mesi, inclusa la partecipazione degli Jalisse ad Arena Suzuki a settembre, la loro presenza a Sanremo non si è concretizzata. Il prossimo Festival è ormai alle porte.

