Dyson al GRAMMY Awards 2024

Dyson annuncia la propria partecipazione alla 66esima edizione dei GRAMMY Awards, in qualità di Official Consumer Headphones Partner.

Protagoniste dell’iniziativa le cuffie Dyson Zone: innovative cuffie over-ear che combinano ingegneria acustica all’avanguardia ed elevate prestazioni di filtrazione dell’aria, offrendo al contempo un'esperienza di ascolto immersiva e una purificazione dell'aria on-the-go quando serve.

Saranno diversi i momenti clou del weekend dei GRAMMY a cui Dyson prenderà parte: dal Women In The Mix Brunch al #GRAMMYsNextGen Party, le cuffie Dyson Zone offriranno ai partecipanti all'evento un'esperienza di ascolto pura e coinvolgente per tutto il fine settimana.

Dyson Beauty si attiverà inoltre con postazioni di styling al Women In The Mix Brunch e Dyson Home presenterà in anteprima la sua nuova tecnologia sul Red Carpet dei GRAMMY.