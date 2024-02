Arrestato Justin Mohn: decapita padre in video e si scaglia contro Biden

Nella Pennsylvania, un tragico evento ha sconvolto una famiglia, con Justin Mohn, 32 anni, accusato di aver ucciso brutalmente suo padre. Le autorità hanno agito rapidamente per arrestare Mohn, che era in fuga, armato, nei pressi di una base della Pennsylvania National Guard.

Il sospetto ha mostrato un chiaro squilibrio mentale in un video diffuso online, in cui decapitava il padre e avanzava dichiarazioni deliranti. Nel video, Mohn si auto-proclama presidente ad interim degli Stati Uniti in virtù di una presunta legge marziale, mentre accusa il padre, impiegato nell'Esercito, di tradimento.

La madre ha allertato la polizia, che ha scoperto il corpo del padre in circostanze orribili, con un machete e un coltello da cucina accanto al corpo nella vasca da bagno. La fuga di Mohn a bordo dell'auto dei genitori ha portato gli agenti a una scoperta macabra: la testa del padre era stata collocata in una busta di plastica, nascosta all'interno di una pentola da cucina.

Le Parole Deliranti di un Uomo Instabile

Il video, poi rimosso da Youtube, ha mostrato Mohn leggere una dichiarazione mentre tiene la testa del padre in una busta di plastica. Le sue parole deliranti riflettono una visione distorta della realtà, accusando l'estrema sinistra e la "folla woke" di portare distruzione alle città.

Segnali Precedenti di Disturbo Mentale

Un ex compagno di college di Mohn ha rivelato che già nel 2016 l'uomo mostrava segni di paranoia e squilibrio mentale, sostenendo che il governo cercasse di "incastrarlo". Questo tragico episodio evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza e sostegno per coloro che manifestano segni di instabilità mentale, al fine di prevenire tragedie simili nel futuro.